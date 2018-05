Tallinna Televisiooni ühiskondlik nõukoda alustas tegevust

"Opositsioon on aastaid ette heitnud, et TTV programm on ühe erakonna keskne. Olen seda meelt, et tuleb mitte kritiseerida vaid käised üles käärida ja ise kaasa lüüa ja seeläbi asja paremaks muuta," ütles nõukoja esimeheks valitud linnavolikogu aseesimees Mart Luik.

Nõukoja esimeheks valiti Tallinna Linnavolikogu aseesimees Mart Luik.

Nõukoja ülesanne on nõustada Sihtasutuse Tallinna Televisiooni nõukogu ja juhatust ning aidata kaasa linnaelanike paremale informeeritusele.

Luik lisas, et nõukojas ei käsitleta mitte üksnes saadete poliitilist tasakaalu vaid ka seda, et ennekõike oleks põhjalikult ja ülevaatlikult kajastatud Tallinnas toimuv.

Tallinna Televisiooni juhatuse liige Taavi Pukk avaldas lootust, et ühiskondlikust nõukojast saab konstruktiivne koht, kus teemad ja probleemid läbi arutada ja neile lahendus leida. "Nõukoja moodustamisel on eeskuju võetud ERR-ist – nõukoja eesmärk on olla TTV-le nõu andvaks koguks."

Tallinna Televisiooni ühiskondliku nõukoja koosseisu kuuluvad linnavolikogu Isamaa ja Res Publica fraktsiooni aseesimees Mart Luik, linnavolikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni aseesimees Kersti Kracht, linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Jüri Pihl, linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Anastassia Kovalenko, abilinnapea Züleyxa Izmailova, linnapea nõunikud Tuuli Koch ja Juhan Paadam ning linnakantselei linnauuringute sektori juhtivspetsialist Liina Kilemit.