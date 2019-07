Tallinna tuleb rohkem kui sada purjeõppelaeva üle maailma

Tallinna sadamad hakkavad võõrustama laevu Mehhikost, Kolumbiast, Venetsueelast ja Ekvadorist. Samuti Portugalist, Hispaaniast ja Hollandist. Ainuüksi suuri purjelaevu on oodata 30 ringis.

Tallinn on sõlminud lepingu maailma suurima purjeõppelaevade avamereregati vastuvõtuks Tallinnas 2021. aasta juulis. The Tall Ships Races laevastik peatub Vanasadamas, Lennusadamas ja Noblessneri sadamas 15.-18. juulil ning lahkub suure purjeparaadiga merele 18. juulil.

"Tallinna tuleb unikaalne laevastik,"rääkis The Tall Ships Races 2021 Tallinna büroo projektijuht Margus Zahharov. "The Tall Ships Race laevastikus on purjeõppelaevad ehk laevad, mis on võtnud oma missiooniks noorte inimeste viimise merele ja anda neile meeskonnatöö kogemus. Eri riikides on need laevad küllaltki erinevad, ka sõjaväele kuuluvad laevad. Võime oodata laevu näiteks Mehhikost, Kolumbiast, Venetsueelast ja Ekvadorist. Samuti Portugalist ja Hispaaniast. Väga palju laevu ootame Hollandist, kus mitmed meeskonnad on avaldanud soovi Tallinna tulla. Ootame Saksamaa laevu, kus purjeõpe on eraettevõtluse korraldada. Kokku ootame 30 suurt purjelaeva.»

Suure purjelaeva võrdluspildiks toob Zahharov raekoja.

"Võrdlusena võib öelda – kujutage ette laeva, mis on kaks korda pikem kui Tallinna raekoda ja mast ulatub umbes sama kõrgele kui raekoja tipp. Sellised laevad on näiteks Krusenstern ja Mir.»

Kokku jõuab kahe aasta pärast Tallinna üle saja purjeõppelaeva.

"Numbriliselt võib tulla üle saja purjeka, suurte purjelaevade kõrval ligi kolmkümmend klassikalist vanaaegset laeva, mis võivad olla ka sada aastat vanad," ütles Zahharov. "Lisaks poolsada kaasaegset jahti, mis samuti purjetamiseks ette nähtud."

The Tall Ships Races korraldab noorte purjeõpet üle maailma.

"Kujutage ette, et tänane noor, kes paljuski harjunud suhtlema ennekõike telefoni ja arvutiga, on pandud purjeõppelaeval keskkonda, kus ta on sunnitud merel interneti või nutitelefonita läbi ajama,"kirjeldas Zahharov. "Ta peab meeskonnas hakkama saama suure purje üles seadmisega, tunde järjest vahis seisma, laevatöid tegema ja roolis seisma. Selleks, et seda kõike kaasa teha, ei pea mingit eelnevat kogemust olema. Olema peab vaid tahtmine ja soov. Loomulikult see kõik maksab ja seepärast Tallinna linn noorte purjeõpet ka toetab.»

Purjeõpe annab Zahharovi sõnul noortele väärtusliku meeskonnatöö kogemuse.

"Noor, kes läheb suurde purjelaeva ja seal nädal aega merd sõidab, ei oska küll sajaprotsendiliselt purjetada, aga ta teab, mis asi on üles ärgata äratuse peale ja mis on kiire töö mastis,"sõnas Zahharov. "Kes julgeb ronida suure laeva masti , kes teab, kuidas seista roolis ja hoida kurssi. Purjeõppe kõrval annab töö purjelaevas ka elukogemuse! Kuidas hakkama saada tundmatus ja ka keerulises keskkonnas. Õpetab tegutsema teistega koos keskkonnas, kus ei saa ainult endale mõelda. See õpetab nägema enda kõrval ka teisi. Ühise tegevuse käigus saadakse ka kiiresti sõpradeks. Nii leitakse häid tuttavaid ja sõpru kogu eluks! Tänapäeva tehiskeskkonnast reaalelus tegutsevad noored õpivad ise oma saatust juhtima ehk siis õnnelikult ühest sadamast teise jõudma.»

Tallinna seilavad laevad on avatud külastamiseks tasuta, samuti saab publik osa mitmekesisest kultuuriprogrammist. The Tall Ships Races laevade võidusõit toimub alates 1956. aastast. Naabreist on varem laevu võõrustanud näiteks Kotka ja Turu ning Riia ja Klaipeda.