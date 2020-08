Tallinna TV uudised 05.08.2020

Tallinna TV uudistesaade kolmapäeval, 5. augustil 2020. aastal.

Eestis levivad endiselt petukõned, kus vene keelt kõnelev helistaja püüab inimesele üha agressiivsemal moel selgitada, et tema pangakontol on toimunud pettus ja selle kiireks peatamiseks peab ta avaldama delikaatsed andmed. Pangaliidu infoturbe toimkonna juhi sõnul ei huvita panka kunagi kaardiandmed ega kindlasti ka kliendi isiklikud paroolid. Politsei sõnul tulevad kõned välisriikidest, kuigi number, mida inimene näeb on eesti number. Ohutuse mõttes soovitab politsei oma pangas üle vaadata limiidid, et ka siis kui kurikaelad saavad andmete juurde, ei õnnestu neil suuri summasid üle kanda. Isegi siis kui petukõne on saadud, aga ohvriks pole langetud on mõistlik teavitada numbrist politseid, helistades numbril 112.

Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad jagasid augusti alguses 669 perele kokku 1404 toidupakki. Kõige enim on toiduabi soovivaid inimesi Lasnamäel, Mustamäel, Põhja-Tallinnas ja Haaberstis. Linnaosad on sel suvel viie nädala jooksul pakke jaganud ja abi soovivate perede arv on järjest kasvanud. Toidupakke jagatakse põhimõttel üks toidupakk nädalas ühe lapse kohta. Abi saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda.

Eesti arhitektuurimuuseumis näeb koomiksinäitust, mis on pälvinud huvi ja kiidusõnu ka väliskülalistelt. Näitusel kohtuvad belgia kunstniku François Schuiteni ja kirjaniku Benoît Peetersi koomiksikunst ning arhitektuurne graafika. Näitus on avatud teisipäevast pühapäevani kell 11-18. Näitus võiks pakkuda enim huvi keskkooliealistele lastele ja kõigile, kes on koomiksikultuurist huvitatud.

Kristiine linnaosas Löwenruh pargis toimuvad igal kolmapäeval kell 12 tasuta välitreeningud. Trennid sobivad erinevas eas inimestele ja ei vaja eelnevat ettevalmistust. Kaasa palutakse võtta vaid hea tuju. Pargitreeningutel on käimas juba üheksas hooaeg. Läbi aastate on treeningute sisu püsinud sama ning leidub nii staažikaid osavõtjaid kui lisandub ka uusi.

Tallinna peaväljakule paigaldatud rampide tõttu on rulasõpradel nüüd mugavam võimalus oma hobiga tegeleda. Rularampide näol otsiti nii noortele kui keskväljakule sobivad lahendused. Selleks, et mitte inimesi häirida, paigaldati rambid väljaku serva, kus rulatajad ei häiri liikujaid ega kohvikuterrassidel istuvaid inimesi. Noored on väljendanud head meelt, kuid ootavad lisaelemente, mida kesklinna vanema kohusetäitja sõnul kaalutakse.