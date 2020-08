Tallinna TV uudised 06.08.2020

Tallinna TV uudistesaade neljapäeval, 6. augustil 2020. aastal.

Roosikrantsi tänava remont seiskus arheoloogiliste leidude tõttu. Tänava taastusremonttööd hakkavad toimuma vastavalt lõikude vabanemisele. Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on maikuus tänav korras. Arheoloogiliste leidude uuringuteks tuleb terve tänav läbi uurida ning selleks on välja kuulutatud hange, mille tulemused selguvad septembriks ning siis saab kaevetöödega jätkata. Eeldatavasti jõutakse arheoloogiliste uuringutega lõpule novembris, mil saab jätkata taastusremonttöödega. Roosikrantsi tänava Vabaduse väljaku poolne ots jääb suletuks veel kauaks, kuid Pärnu maantee poolt on ligipääs olemas. Roosikrantsi tänava elanikud ei pea koju pääsemise ja parkimise pärast muret tundma. Elanikele tagatakse sissepääs hoovidesse ja majade juurde.

Seoses ehitustöödega Taludevahe tänaval suunatakse bussiliin nr 4 alates tänasest Tiskre piirkonnas kuuks ajaks ümbersõidule. Taludevahe tänav muutub ühesuunaliseks. Sõidusuund muutub bussi tavapärasele liikumisteele vastupidiseks. Rannamõisa teelt teeb buss nr 4 parempöörde Keskpäeva teele. Rannamõisa teele tehakse kaks täiendavat peatust Vahepere ja Tiskre. Väike-Õismäe suunal liigub buss Vahepere tänavalt Rannamõisa teele ning ära jääb Tiskre peatus Rannamõisa teel.

Tallinna spordi- ja noorsooamet korraldab augusti lõpuni linna erinevatel spordiväljakutel kuni 26-aastastele noortele tasuta korv-, võrk- ja jalgpalli ning tõukeratta treeninguid. Taolisi võimalusi pakkus linn alates juuni keskpaigast ja huvi nende vastu oli suur. Eriti menukad olid tõukeratta õpetused, mida viis läbi sõprade seltskond nime all Keerdtrepp. Oodatud on kõik noored olenemata sellest, kas nad on alaga varem kokku puutunud või mitte.

Terviseamet ei soovita Pelgurannas ujuda. Stroomi rannast võetud suplusvee seireproovi tulemused näitavad, et vee kvaliteet on halvenenud. Veeproovist tuvastati nii soole enterokokkide kui ka Escherichia coli kõrgenenud sisaldused. Tegemist on bakteritega, mis elavad inimeste ja teiste soojavereliste loomade soolestikus. Nimetatud baktereid seiratakse, sest näitavad võimalikku reostust väljaheidetega. Kuni veekvaliteedi paranemist kirjeldavate analüüsitulemuste saabumiseni ei ole suplemine rannas soovitatav.

Möödub 90 aastat Veljo Tormise sünnist. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum tähistab juubeliaastat Assauwe tornis oleva rändnäitusega. Teatri- ja Muusikamuuseumis avatud näitusel „Veljo Tormis. Rahvalauluga loodud maailm“ on kajastatud väike osa Tormise elu- ja loometeest. Valitud on heliloojale kõige hingelähedasemaks olnud rahvalaulu teema. Rändnäitus jääb muuseumis avatuks 15. novembrini.

Tallinna äärelinnades peavad aiaomanikud jätkuvalt võitlust lusitaania teetigudega, kes hävitavad massiliselt köögivilju ja teisi taimi. Ainus võimalus on nende arvukust vähendada. Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul on kõige suuremad tigudekolooniate asupaigad ära kaardistatud ning tehakse niitmistöid. Kõik linna maad niidetakse kuni kinnistuteni välja. Aleksei Turovski sõnul on olukord tõsine, sest teetigudel pole looduslikke vaenlasi. Abi pakub alles nädal aega tagasi turule tulnud looduslik tõrjevahend. Ühtegi liiki täielikult hävitada ei ole inimesel õigus, aga aedades ja põldudel tuleb lusitaanlastega paratamatult võitlust pidada ja need kohad sellest liigist puhastada.



Pirital korraldab sealne elanik Aivar Nurmik juba teist aastat järjest oma koduaias kontserte. Kolmapäeviti toimuvatel aiakontserditel on muusikat alates kantrist kuni jazzini välja. Publikuks on peamiselt kohalik elanikkond. Suve lõpetavad 26. augustil toimuva kontserdiga Airi Allvee ja Ivar Kannelmäe.