Tallinna TV uudised 07.08.2020

Vaata järgi, millest olulisest räägiti Tallinna TV uudistesaates reedel, 7. augustil 2020. aastal.

Tallinna Lastehaigla sai Eesti esimesed lastele mõeldud käerobotid, mida hakatakse kasutama neuroloogiliste haigustega patsientide taastusravis. Käerobotid, maksumusega 120 000 eurot, soetati haiglale Tallinna Lastehaigla Toetusfondi annetajate toel.

"Käerobot on näide sellest, kuidas tänapäeva meditsiinis aitab tehnoloogia saavutada paremaid ravitulemusi," lausus Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Katrin Luts. "Meile teeb suurt rõõmu, et saame oma haigla patsientidele edaspidi sellist kaasaegset teraapiavõimalust pakkuda. Uus seade hakkab meie majas kindlasti rohket kasutust leidma."

Armeo Spring käerobotit hakatakse ennekõike kasutama neuroloogiliste haigustega patsientide taastusravis. Käerobot on mõeldud kasutamiseks lastele, kellel on ühe kehapoole halvatus või kes ei saa neuroloogiliste häirete tõttu oma käsi tavapärasel viisil liigutada. Robotitest saavad abi ka seljaaju ja peatraumajärgsete luuliste haigustega lapsed. Loe käeroboti kohta rohkem siit.

E-suveülikool 35 eri riikide tudengitele

Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni ja ettevõtluskeskuses Mektory otsitakse kahe nädala jooksul e-suveülikooli raames lahendusi tervisetehnoloogilistele küsimustele. Fookus on asetatud personaliseeritud tervishoiuteenustele ning ennetustegevustele.

Eesti parimad digiriigi eksperdid jagavad EIT Digitali suvekooli raames 35le eri riikide tudengitele teadmisi e-riigi oluliste komponentide kohta ning selgitavad, kuidas tagada koostöövõime eri süsteemide ja teenuste vahel.

Täisdigitaalselt läbiviidavas suvekoolis töötavad kuus tudengitiimi valdkondlike kaasustega. E-riigi tehnoloogiad ja teenused õppekavajuhi, dotsent Ingrid Pappeli sõnul uurivad osalejad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi välja pakutud chatboti teenuste omavahelist suhtlust, et pakkuda kodanikele teenuseid virtuaalsete assistentide abil. Loe e-suveülikooli kohta rohkem siit.

Oleviste kiriku juurest leitud kaasaegsed leiud

Oleviste kiriku fassaadirestaureerimistööde käigus avastati keskaegsed raiddetailid. Tegemist on erilise leiuga, kuna detailid on värvitud.

"Raidkivist kaunistuste fragmente on vanalinna hoonete fassaadidest restaureerimise käigus leitud omajagu ja neid on ka eksponeeritud või nende põhjal raidaknaid taastatud. Värvilisi raidkive on aga leitud väga harva," rääkis muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik.

Oleviste kiriku lõunakabeli restaureerimise käigus tehtud vaatlustega sai kinnitust kunstiajaloolase Ants Heina väide, et olemasolev kabel on ehitatud 1830. aastatel pärast kiriku suurpõlengut. Vana kabel oli nii halvas seisukorras, et see tuli lammutada, kuid lammutamisel saadud ehitusmaterjal taaskasutati. Loe põnevatest ajaloolistest leidudest rohkem siit.

Vilde muuseumi varjatud aarded

Täna oli pidupäev Eduard Vilde majamuuseumis Kadriorus, kus tähistati kirjaniku abikaasa Linda Vilde 140. sünniaastapäeva. "Täna tähisatakse Linda Vilde 140. sünniaastapäeva. Tema suur roll elus oli olla Eduard Vilde abikaasa, aga samas oli ta ka omaaegne naisõiguslane," rääkis Vilde muuseumi kuraator Kadi Kesküla.

"Hoolimata sellest, et me temast väga palju ei tea, väärib Linda Vilde täiesti eraldi tähelepanu ja seda tahamegi tähistada," ütles Kesküla, kes kutsus kõiki huvilisi Vilde muuseumisse torti sööma, võrkkiike vaatama ning imetlema remondi käigus tapeedikihtide alt välja ilmunud kahe sajandi tagust seinamaalingut. Loe ajaloolisest pidupäevast rohkem siit.