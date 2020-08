Tallinna uudised 11.08.2020

Vaata järgi, millest põnevast räägiti eilses Tallinna-keskses uudistesaates.

Tallinna Botaanikaaias said huvilised õppida, kuidas vikatiga õigesti niita ja vikatit hooldada, et töö oleks ohutu ja tulemus ilus. Just augustikuu on niitmiseks sobivaim aeg, kui tahetakse ilusat heinamaad luua.

"Kuna niitmata jäänud elurikkuse lapikestel võib rohi augustikuuks olla juba päris kõrgeks kasvanud, siis tavapärase muruniidukiga ei pruugi neile enam ligi pääseda," tõdes Eestimaa Looduse Fondi niitmistalgute eestvedaja Mari Kaisel.

Loe niitmise kohta rohkem siit.

Roheline tõuksiprojekt

Tuul ja VOK liiguvad üheskoos rohelisema Tallinna poole. Tegemist on VOK-i pilootprojektiga, mille raames vahetatakse Tuule tõukeratta akud uue loodussõbraliku VOK-elektrijalgratta demomudeliga. Huvilistel on võimalik pilootprojektiga veel liituda.

"Tegu on esimese prototüübiga, millel ei ole katmikke peal ja mõned tehnilised lahendused on ka veel toored, aga juba kahe kuu pärast tuleme välja uue mudeliga, mis on täiesti valmis ehk kus on katmikud peal ja kus on suur kaubaruum ka olemas," kinnitas VOKi tegevjuht Indrek Petjärv.

Tuul korjab tõukerattad kokku gaasiga töötavate mikrobussidega, sest keskkonnasõbralikke elektribusse pole turul saada.

Loe teema kohta rohkem siit.

Ruja laulud taasiseseisvuskontsertil

Eesti taasiseseisvumise aastapäevale pühendatud kontserdil tulevad Ruja tuntuimad laulud esitlusele enneolematus võtmes. "See peaks pakkuma nii sümfooniaorkestri kui ka rokkbändi sõpradele mõlematele väärtust. Ma olen püüdnud sellest viimase välja võtta, et oleks koguaeg üllatusi ja vaheldust," kinnitas helilooja ja pianist Rein Rannap.

Kui 2017. aasta 20. augustil oli tulnud Taasiseseisvumise aastapäeva kontsertile "Eesti muld ja Eesti Ruja" kaasa elama 14 000 inimest, siis tänavu saab olema kontsertikülastajate hulk mastaapselt väiksem. "Sel korral on kahjuks 2000 inimest piirarv, mis on meie territooriumile lubatud," kinnitas Tallinna Lauluväljaku juht Urmo Saareoja.

Loe ainulaadse kontserti kohta rohkem siit.

Kultuuri digitaliseerumine

Tänavusel Arvamusfestivalil on muu hulgas luubi all kultuuri digitaliseerumine. Digikultuurialal arutletakse, kuidas on pandeemia mõjutanud kultuuri tarbimise viise ning millised muutused on püsivad.

"Selge on see, et digikultuur ei asenda kunagi analoogkultuuri - inimesed tahavad käia teatris ja kontserdil, suhelda artistidega ning lugeda paberraamatuid," tõdes Digikultuuriaasta projektijuht Martin.

Loe teema kohta rohkem siit.