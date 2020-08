Tallinna uudised 12.08.2020

Vaata järgi, millest põnevast räägiti eilses Tallinna-keskses uudistesaates!

Haridusalgatus Edumus saadab koolidesse üle Eesti spetsialistid, kes põhitöö kõrvalt annavad terve kooliaasta jooksul ühele klassile ühte tundi. Kutselisi pedagooge spetsialistid ei asenda, pigem toovad koolidesse õpilasi inspireerivat praktilist kogemust.

"Edumuse programmi on registreerunud juba ligi 200 õpetamishuvilist, enamjaolt suurematest linnadest. Kuigi spetsialistid ei asenda kutselisi pedagooge, siis toovad nad koolidesse praktilist kogemust, mis inspireerib noori karjäärivalikutes," selgitas Edumuse asutaja Maria Rahamägi.

Kui pilootaastal jõudis Edumusega koolidesse 13 spetsialisti, siis 2020/21. õppeaastal kaasatakse õppetegevusse kuni sada väikese koormusega õpetajat.

Hotellid osalevad tõuksiturul

Idufirma Bikeep tõukerataste laenutamise projektiga ühines Radisson Meriton, mis tähendab, et rattaid saab laenutada otse jaamast, mis on hotelli ette paigutatud ja kuhu vastutav kasutaja peab ratta ka tagastama.

"Selleks on vaja alla laadida Bikeepi mobiilirakendus - tegelikult täpselt see sama, mida saab kasutada nii jalgrataste kui ka tõukerataste parkimiseks," selgitas Bikeep projektijuht Kristjan Lind.

Mereala planeering on lõpusirgel

Järgmisel nädalal leiavad aset viimased avalikud arutelud koostamaks Eesti riiklikku mereala planeeringut. Põhjalik dokument korrastab majandustegevust merealal, lihtsustades ettevõtetel erinevate merel aset leidvate tegevustega arvestamist ning tagades tasakaalustatud mereala kasutuse.

"Kolme aasta jooksul on tihedas koostöös valdkonna ekspertide, teadlaste ja kohalike elanikega välja selgitatud parimad viisid, kuidas meie mereala tulevikus kõige funktsionaalsemalt kasutada," tõdes riigihalduse minister Jaak Aab.

Üüriturul on üüratult pakkujaid

Tänavu suvel on Tallinna üüriturul ennenägematult palju pakkumisi ning turg on selgelt üürnike poole kaldu. Juulis vahendas portaal ligikaudu 4000 üüripakkumist, mis on mullusest juulist 66 protsendi võrra suurem number.

"Üürikorterite omanikud on mõistnud, et käes on teistsugused ajad ja üürnike leidmiseks ning tulususe säilitamiseks tuleb tingimusi paindlikumaks muuta ning ka hinda alla lasta," selgitas kinnisvaraportaali City24.ee juhataja Karin Noppel-Kokerov.

Loomaaia kolmapäevased tuurid

Tallinna Loomaaias toimub kogu augusti vältel kolmapäeviti hariv üritustesari "Loomaaednike jutud". Tegu on üritustesarjaga, kus tähelepanu all on erinevad loomad, kelle puhul demonstreeritakse tegevusi, mida ühe või teise liigi elukeskonna rikastamiseks tehakse.

"Tegu on Aafrika savannielevantidega, keda meie loomaaias on kolm tükki. Me tahame nende päeva rikastada pallimänguga, kuid seda, kas elevandid sel päeval palli mängida tahavad, oleneb neist endist," tõdes loodushariduse spetsialist Marili Tooming.

