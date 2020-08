Tallinna uudised 13.08.2020

Vaata järgi, millest põnevast räägiti eilses Tallinna-keskses uudistesaates.

Kuigi väga paljudes riikides on koroonaviiruse levik tõusuteel ja inimesi manitsetakse ettevaatlikkusele, on hetkel lootus, et 1. septembril lähevad lapsed pidulikult kooli ja õppetöö jätkub kontaktõppena.

"Kui on tegemist kõrgendatud viiruse leviku piirkonnaga, siis peab kaaluma õppetöö täiendavat hajutamist, aga laus kaugõpet hetkeseisuga ei plaanita septembri alguses käivitada," kinnitas sotsiaalminister Tanel Kiik. Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi kinnitusel on kavas tähistada 1. septembrit nii nagu kõikidel eelmistel aastatel.

Vajadus perenõustamise järele kasvab

Koroonakriis pingestas ka peresuhteid, mistõttu üha enam inimesi vajab perenõustamist. Paraku on nõustamisteenus peamiselt tasuline ning selle tõttu paljudele üle jõu käiv. Rahvastikuminister Riina Solman soovib muuta nõustamisteenuse kättesaadavust.

"Näeme vajadust kriisijärgsel perioodil pooleteise aasta jooksul perenõustamisteenuse- ja teraapia kättesaadavuse tõstmiseks," ütles Solman.

Lapsed merega sõbraks

Meremuuseum korraldab koolivaheaegadel linnalaagreid. Laagrites saavad lapsed merendusalaseid teadmisi ning õpivad kuidas käituda merel ohtu sattudes.

"See on oluline selleks, et lapsed oskaksid käituda, kui nad on merel või mere ääres ning vajadusel aidata ka hätta sattunuid. Lisaks tutvusime ka Lennusadamas olevate merepääste paatidega, aga käisme ka Reval merepääste koolis, kus professionaalid näitasid erinevaid võimalusi kellegi aitamiseks," rääkis haridusprogrammide kuraator Kristel Soidra.

Tallinna Maitsete Allee

Maarjamäe lossipargis eeloleval laupäeval toimuv Tänavatoidufestival Tallinna Maitsete Allee pakub eksootilisi maitseelamusi ja rikkalikku festivaliprogrammi.

"Meil on suur rõõm, et oleme oma festivalidega tulnud lõpuks Tallinnasse. Maitseid saab olema äärmusest äärmusesse igalt poolt erinevatest maailma otsest, alates Aasia köökidest ning lõpetades Mehhiko maitsetega," kinnitas tänavatoidufestivali Maitsete Allee korraldaja Tiina Kõresoo. "Loomulikult on ka palju väikeseid Eesti käsitöötegijaid."

