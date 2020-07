Tallinna Sadam koostöös Riigi Kinnisvaraga korraldas kunstikonkursi ideelahenduse leidmiseks Vanasadama D-terminali kolmanda korruse reisijate ootesaali. Žürii tegi valiku 32 kavandi hulgast ja valis võitjaks taiese " PÄIKESE ALL ", mille autoriks on Eveli Varik.

Žürii esimehe ja Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsali sõnul tekitab võidutöö "PÄIKESE ALL" sümpaatse kontrasti ruumi üldisele sisearhitektuursele lahendusele, tekitades sinna julge värviaktsendi ning andes edasi positiivset sõnumit – päikest ja rõõmu. "Kihiline ja õhuline klaasist kompositsioon ei jutusta konkreetset lugu, iga reisija saab endale midagi meelde jätta, kuid PÄIKE võiks kujuneda selle koha märksõnaks," lisas Metsal.

Võidutöö autorit Eveli Varikut inspireeris antud teose loomise juures päikese ja mere omavaheline kooslus. "Päikese tõus ja loojang merre on inimesi aastasadu lummanud. See, et teostada neid võimsaid vaatemänge abstraktsete, isegi lakooniliste sümbolitena, on minu jaoks väljakutse. Kui olin vaadanud konkursi ruumi jooniseid ja tekkisid kujutluspildid, mis arenesid loogiliselt lõpptulemuseni."

Žürii hinnangul kasutab võidutöö hästi ära asukoha potentsiaali ning on kindlasti meelejääv ja kergesti leitav kohtumispaik. Objekt on terminali reisijate ooteala erinevatest kohtadest hästi märgatav ja vaadeldav ning arusaadav igale inimesele.

Eesti suurim merevärav

D-terminal Vanasadamas on Eesti suurim merevärav, mida läbib tavaolukorras üle 6 miljoni reisija aastas. Kunstikonkursi eesmärgiks oli leida avaliku ruumi kunstiteose, mis mõjuks maamärgi või ruumi tähistajana ja kus D-terminali läbivatel reisijatel oleks meeldiv oodata, kohtuda ja suhelda.

Võidutöö autor Eveli Varik on õppinud Tartu Kunstikoolis tekstiili ja lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafika eriala. Täiendanud end kujundajana, töötanud mööbliprojekteerijana, olnud aktiivne vabakunstnik, sisekujundaja, näituste kuraator ja kujundaja. Hetkel töötab Rakvere Teatri peakunstnikuna.

Teise koha pälvis Rait Siska ja Risto Tali skulptuur "Kohtumispunkt", mis kujutab legendi müstilisest kohast, kus maa ja taevas kokku puutuvad. Skulptuur koosneb kahest minimalistlikust püramiidist, mille peaaegu kokkupuutuvate tippude vahele jääb kujutletav kohtumispunkt.

Kolmanda koha saanud Margus Tammiku ja Eva Unti installatsioon "KULDKALA" kannab tugevat sõnumit – igal kalal on parves kindel koht, iga kilu loeb. Koostöö ja ühise süsteemina toimimise ideest kantud installatsioon.

Žürii märkis ära veel kolm tööd. Argo Männiku ja Kalmer Alliku teos "Merele", Kati Kerstna skulptuuri "KONTAKTIVABADUS" ning Karel Koplimetsa ja Kaisa Maasiku klaasist installatsioon "Taevalaine".

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid žürii esimees Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsal, D-terminali hoone arhitekt Irina Raud, Eesti Kunstnike Liidu poolt Art Allmägi ja Tiiu Kirsipuu ning Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite ühingust Juta Kivimäe ja Andreas Trossek. Žürii hindas muuhulgas kunstiteose idee selgust ning lahenduse omanäolisust ja uuendusmeelsust; sobivust ettenähtud asukohta ja hoone spetsiifikaga, aga ka teose materjalide valiku ning muude hooldusega seotud praktiliste eesmärkidega arvestamist.

Uudne külalislahke koht

Järgmise sammuna korraldab Tallinna Sadam väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autoriga leping ideekavandi elluviimiseks summas 65 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu ja võidutöö preemia. Auhinnafondi suurus kahele järgnevale kohale on kokku 1 500 eurot.

Tallinna Vanasadamas asuva D-terminali hoone rekonstrueerimistöödega alustati 2018. suvel ja hoone valmib 2020. aasta juulikuus. Uuenenud D-terminalis on loodud mitmekülgsemad ja avaramad tingimused nii terminali läbivatele reisijatele kui ka seal töötavatele inimestele.

Hoone arhitektuurse ja sisearhitektuurse projekti on koostanud osaühingu R-KONSULT arhitektid Irina Raud, Ain Kalberg, Anna Temmo ja Erkki Tammeleht.

Vastavalt kunstiteoste tellimise seadusele tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Kunstiteoste hinna ülempiir on 65 000 eurot. Seaduse mõte on, et avaliku otstarbega hoone ehitamise lahutamatu osa on hoonega sobiva kunstiteose tellimine.

Tallinna Sadama eesmärgiks on kujundada Vanasadama alast mitmekülgne uudne külalislahke koht, mis pakub autentset linnaelamust ning turvalist ja kvaliteetset avalikku ruumi.