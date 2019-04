Tallinnas avatakse esmakordselt Kalev Mark Kostabi galerii

Sel reedel avatakse Tallinnas Eesti päritolu ja rahvusvaheliselt eduka kunstniku Kalev Mark Kostabi galerii. Kohal on ka heliloojast ja muusikust kunstnik ise, kes annab külalistele kontserdi.

80.-nendatel New Yorgi kunstimaailma tippu jõudnud Kostabi on Eesti galerii avamise puhul loonud uusi, sinimustvalgeid töid, mille maailma-esitlus leiab aset just Tallinn Art Space’i Kostabi galeriis. Kokku on galerii külastajatel võimalik näha üle 50 Kostabi teose.

"Enda aega Itaalia ja Ameerika Ühendriikide vahel jagava kunstniku teosed on viimastel päevadel Eestisse jõudnud nii Itaaliast kui USAst, osad tulevad alles koos Kostabiga kohale. Eesti publiku ette jõuab enneolematu hulk Kostabi maale ja graafikat, nii et meie tänane kõige suurem küsimus on, kuidas see kõik ära mahutada," rääkis galerii kuraator Jaak Visnap. "Võimalik, et osad tööd jäävadki esialgu reservi, kuid ilmselt mitte kauaks, teades Eesti kunstisõprade huvi Kostabi teoste vastu."

Los Angeleses sündinud ja New Yorgis maailmakuulsaks saanud Kalev Mark Kostabi vanemad on pärit Eestist. Nende mõlemad pojad on muusikud, kuid erinevalt oma vennast on Kalev Mark Kostabi rohkem tuntud kujutava kunstnikuna. Kostabi galerii avamise puhul on kutsututel võimalik siiski näha ka Kalev Mark Kostabi musitseerimist, kus ta mängib klaveril ning laulab sopran Greesi Desiree Langovits.

Tallinn Art Space’i galerii Eesti kunstimaastikul unikaalne kunstiruum, mis toob kokku kaasaegsed Eesti kunstnikud ja nende loomingu, ajaloolised litograafia traditsioonid ning tänapäevase publiku.