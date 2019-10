Tallinnas avati rahvusvaheline kunstiresidentuur

"Kai residentuur on põnev uus algatus, mis toob Tallinnasse 15 kunstnikku ja kuraatorit kogu maailmast. Pärit kaugetest paikadest nagu Lagos, Chongqing või Los Angeles, saavad nendest residentidest aktiivsed osalised Kai kunstikeskuse tegevustes," rääkis Kai residentuuri kuraator Kari Conte.

15. oktoobril avati Tallinnas rahvusvaheline Kai residentuur. Avamise puhul toimus Kai kunstikeskuses ümarlaud programmi kuraator Kari Conte (ISCP/New York), Helsingi rahvusvahelise residentuuri direktori Juha Huuskoneni, Ruperti residentuuri nõukogu liikme Juste Jonutyte (Vilnius) ning Marge Monko (kunstnik ja EKA fotoosakonna professor) osavõtul. 2019/2020 hooaja esimese residendina esitles oma tööd Felipe de Avila Franco Brasiiliast.

Kai residentuuri näol on tegemist hetkel ainsa uurimisele ja kunstiväljaga tutvumisele orienteeritud residentuuriga Tallinnas. Residentuur loob eeldused süvendatud tööks Eesti kunstiväljaga ning on eelkõige mõeldud Eesti kunstnikke ja organisatsioone kaasavate rahvusvaheliste koostööprojektide algatamiseks. Residentuuri on peamiselt oodatud välismaa kuraatorid ja kirjutajad, kuid teretulnud on ka uurimistööle orienteeritud kunstnikud.

"Kai residentuur on põnev ja oluline uus algatus, mis toob Tallinnasse 15 kunstnikku ja kuraatorit kogu maailmast. Pärit nii kaugetest paikadest nagu Lagos, Chongqing või Los Angeles, saavad nendest residentidest aktiivsed osalised Kai kunstikeskuse tegevustes, nad toovad Tallinnasse uusi ideid ja samas viivad Eesti kontekstist midagi kaasa oma linnadesse ja projektidesse," räägib Conte. Kari Conte on ka New Yorgis asuva ISCP residentuurikeskuse programmidirektor

Kai kunstikeskuse 2019-2020 residentuurihooaja avatud konkursile laekus 303 avaldust 61 erinevast riigist. Kõige rohkem tuli taotlusi USAs, Saksamaal ja Soomes tegutsevatelt kunstiprofessionaalidelt.

Kai residentuur võtab esimesel hooajal vastu 15 osalejat, kellest igaüks viibib Eestis 2-4 nädalat. Kuus kohta on programmis eraldatud osalejatele Põhjamaadest ja Balti riikidest ning nende Eestisse kutsumist toetab Põhjamaade Kultuuripunkt. Esimene resident Felipe de Avila Franco alustas keskuses tööd oktoobris ja edaspidi vahetuvad residendid iga kuu.

Kai kunstikeskuse residentuuri avahooaja konkursi võitjad on:

Abraham Onoriode Oghobase (Nigeeria/Kanada), kunstnik Anastasia Ax (Rootsi), kunstnik Belit Sag (Türgi/Holland) kunstnik Ceci Moss (USA), kuraator Fawn Krieger (USA), kunstnik Felipe de Avila Franco (Brasiilia/Soome), kunstnik Felix Kalmenson (Gruusia), kunstnik Flora Gado (Ungari), kuraator Frida Sanstrom (Rootsi), kriitik Maija Kurseva (Läti), kuraator Rugile Barzdziukaite (Leedu), kunstnik Saara Hannus (Soome), kuraator The Creative Association of Curators (Vene), kuraator Udi Edelman (Iisrael), kuraator Yan Xing (Hiina/USA), kunstnik

Konkursi võitjad valis välja rahvusvaheline žürii koosseisus Kari Conte (ISCP residentuur/Kai kunstikeskus), Jenni Nurmenniemi (Fiskarsi biennaal), Ann Mirjam Vaikla (Narva kunstiresidentuur) ja Karin Laansoo (Kai kunstikeskus/EKKAK).