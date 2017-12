Tallinnasse saabus täna suur Soome vabatahlikutest koosnev otsingugrupp, mis hakkab otsima kuu aeg tagasi kadunud soomlast, Ari Saarilammit. Otsingut juhib Soomes hästi tundud Reino Savukoski, kes on oma karjääri jooksul leidnud üle 100 kadunud soomlase üle kogu maailma.

Delegatsiooni "peastaap" asub hotellis Euroopa, ja kaasas on soomlastel ka jäljekoer ning otsimistehnika, lisaks on otsingutesse kaasatud ka professionaalne tuuker. Otsingugrupi juhiks on Soomes hästi tundud Reino Savukoski, kes on oma karjääri jooksul leidnud üle 100 kadunud soomlase, üle maailma. Ta on kindel, et ka Saarilammi leitakse üles - aga ilmselt surnuna.

Etsintäveneen Tuki ry ja Pääkaupunkiseudun Etsintä ry hakkavad täna otsima soomlast Tallinna sadamapiirkonnas, neid abistavad Tallinna sadamaametnikud.

Saarilammi kadumine Tallinnas on olnud üks suuremaid, kui mitte kõige suurem Eestit puududav uudis Soomes sel aastal.

Pori linnast pärit 54-aastane Saarilammi saabus koos kolleegidega 24. novembril Tallinna, kuid ei osalenud siin järgmisel päeval toimunud konverentsil. Ta ei saabunud ka laupäeval hotelli. Samas oli tema pagas endiselt hotellis, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Eesti võimud peavad tõenäoliseks, et ujumisoskuseta mees kukkus sadamapiirkonnas vette, kui ta oli teel tagasi hotelli.