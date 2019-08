Tallinnas on Keskerakonna toetus hüppeliselt tõusnud

"Keskerakonda on pealinna elanikud pikalt toetanud ja see on märk sellest, et linnas tehtud otsused on elanike poolt hästi vastu võetud," ütles Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik.

"Keskerakonda on pealinna elanikud pikalt toetanud ja see on märk sellest, et linnas tehtud otsused on elanike poolt hästi vastu võetud," ütles Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik.

Tallinnas on Keskerakonna toetus juunikuiselt 13,6 protsendilt tõusnud 19,7 protsendile, selgub Postimehe tellitud Kantar Emori juulikuisest erakondade populaarsuse küsitlusest.

Teriku sõnul on Tallinna linna pakutavad avalikud teenused on järjest arenemas.

Tallinlased märkavad pealinna arengut

"Töötame jätkuvalt selle nimel, et see vastaks tallinlaste soovidele ja ootustele," sõnas Terik. "Mitmete suurte ja elanike jaoks oluliste projektidega minnakse edasi ja kavandatakse uusi kõikides linnaosades."

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on meeldiv, et pealinna elanikud on tähele pannud linnavalitsuse viimase aja tegevusi ja arendusi, kust reitingu kasv pärinebki.

"See näitab, et me liigume Tallinna juhtimisel õiges suunas ja inimestele see meeldib," ütles Belobrovtsev. "Samas on teatud hooajalised kõikumised erakondade reitingutes tavapärased ja ei maksa nende alusel kaugele ulatavaid järeldusi teha."

Belobrovtsevi sõnul ehk ei tasuks ka praegu Keskerakonnal Tallinna kasvava reitingu pärast juubeldama hakata.

Juubeldamiseks pole veel põhjust

"Esiteks, tuleb ära oodata järgmise kuu või kahe tendentsi ja siis juba järeldusi teha; teiseks, ei ole see reiting veel kaugeltki nii kõrge nagu see tegelikult olema peaks," selgitas abilinnapea. "Kolmandaks, maksavad teod, mitte reitingud – vaja on eelkõige oma tööd linnlaste heaks korralikult teha ja alles siis juba mingisuguste statistiliste andmete peale mõtlema hakata."

Linnavolikogu esimees Terik tõdes samuti, et erakondade reitingutesse tasub suhtuda teatavate reservatsioonidega, kuid kindlasti teeb rõõmu Keskerakonna toetuse osas rohkem kui 6-protsendine tõus.

"Siin tuleb aga arvestada, et uuringu valimist on välja jäänud mittekodanikest valimisõiguslikud tallinlased, kelle toetus Keskerakonnale on traditsiooniliselt kõrge olnud," märkis Terik. "Kui kevadise languse taga võib näha riigikogu valimiste järgset turbulentsi, siis Tallinna linna juhtimine on jätkuvalt näoga oma elanike poole ning seda ka tajutakse."

Terik ütles, et valimiseelistusi mõjutab kohaliku omavalitsuse kontekstis väga selgelt rahulolu linna tegevusega.

"Mõne kuu kõikumised ei anna ehk väga täpset pilti valimissituatsioonist ja tuleb vaadata pikemat prognoosi," märkis Terik.

Toetus kasvas sotside ja Isamaa arvelt

Kuna Isamaa ja sotside toetus on pealinnas juulis langenud, siis tõenäoliselt on Keskerakond just nende parteide eestikeelse valija arvelt oma toetust kasvatanud.

Keskerakond on viimastel aastatel pälvinud nii suure hulga pealinlaste toetuse kohalikel valimistel, et on Tallinna linnavolikogus enamuse saavutanud.

Praegu on Tallinnas populaarseim erakond Reformierakond 37,5 protsendiga. Samas tuleb silmas pidada, et Postimees tellis küsitluse riigikogu valimiste kontekstis.

Kui kohalikel valimistel saavad hääletada ka mitte-kodanikud, siis riigikogu valimistel tohivad osaleda ainult Eesti kodanikud.

Järgmised kohalikud valimised toimuvad 2021. aasta. Seega võib erakondade pingerida Tallinnas veel mitmeid kordi muutuda.

Reformierakonna toetus oli juunis 37,7 ja juulis 37,5 protsenti, sotsiaaldemokraatlikku erakonna toetus oli juunis 14,7 ja juulis 10 protsenti, EKRE toetus oli juunis 14 ja juulis 13,5 protsenti, Isamaa toetus oli juunis 7,7 ja juulis 4,6 protsenti, Eesti 200 toetus oli juunis 8,6 ja juulis 9,7 protsenti.