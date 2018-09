Tallinnas on visiidil Prantsusmaa linnaplaneerijad

Prantslased tunnustasid Tallinna plaani avada linn merele ning võimekust linna ajalooliste miljööalade säilitamisel.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet võõrustas täna ligi 70-liikmelist Prantsusmaa Kohalike Omavalitsuste Linnaplaneerijate Assotsiatsiooni delegatsiooni. Külalistega kohtusid abilinnapea Andrei Novikov ja Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd.

"Tallinnal on Prantsusmaa kohalike omavalitsustega soojad suhted, kus regulaarselt vahetatakse nii valdkondlikku kui Eesti arengut laiemalt puudutavat infot. Olime meeldivalt üllatunud, kui lisaks erialastele üksikasjadele küsisid meie prantsuse kolleegid nii Rail Balticu, Tallinna-Helsingi kaksiklinna perspektiivi kui suhete kohta teiste Balti riikidega," märkis Andrei Novikov. Prantslased tunnustasid Tallinna plaani avada linn merele ning võimekust linna ajalooliste miljööalade säilitamisel, millest Novikov oma sõnavõtus ka rääkis.

Endrik Mänd andis külalistele põhjaliku ülevaate üld- ja detailplaneeringute menetlusprotsessidest, linnaplaneerimise digitaalsest asjaajamisest, kodanike kaasamisest, aga ka suurematest käimasolevatest projektidest.

Külaliste küsimused Tallinna visiooni, arenguplaanide ja linnaplaneerimise tööriistade kohta ei tahtnud kuidagi lõppeda. "Meil on alati hea meel, kui saame Euroopa koostööpartnereid aktuaalsetest teemadest ja projektidest teavitada. Huvi Tallinna vastu paistab järjest kasvavat, seetõttu küsiti üsna otse ka Prantsusmaa ettevõtjate võimaluste kohta osaleda Tallinna poolt korraldatavatel konkurssidel ning muudes rahvusvahelistes projektides," lisas Endrik Mänd.

Prantslased valisid seekordseks visiidi sihtmärgiks Tallinna just seetõttu, et nende sõnul on huvitav jälgida, kuidas üks väga tugeva ajaloolise tausta ja kontekstiga Euroopa väike pealinn kujundab oma tulevikuvisuaali, millised on sealjuures linna ambitsioonid ja kuidas seda kõike on võimalik kehtiva seadusandluse raames ning reaalsete planeeringute abil ellu viia.