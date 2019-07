Tallinnas saab kuumusele leevendust kümnest avalikust joogiveekraanist

Eestisse jõudnud kuumalaine sunnib rohkesti vett tarbima; Tallinnas saab joogivett kümnest avalikust veevõtukohast.

"Saabunud kuumalaine võib ohustada nõrgema organismiga inimesi, seetõttu on soovitatav mitte viibida liiga pikalt päikesepaistel ja sagedasti vett juua. Tallinnas on joogivesi kõigile kättesaadav kümnes avalikus veevõtukohas, millest seitse asuvad südalinna käidavates kohtades. Joogiveekraanid on tähistatud vastava märgistuse ja AS Tallinna Vesi logoga," selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Linna keskkonna- ja kommunaalameti andmetel asuvad kümme avalikku veevõtukohta tihedamalt külastatavates piirkondades:

- Harju ja Niguliste tn nurgal

- Viru tn alguses purskkaevu juures

- Toompeal Piiskopi aias

- Taani kuninga aias

- Politseiaias

- Kadrioru pargi roosiaeda suunduva tee ääres

- Tammsaare pargis

- Löwenruh pargis

- Kalaranna tänava ääres

- Järvevana tee kergliiklustee ääres Luite 41 vastas