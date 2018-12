Tallinnas saavad pensionärid pensionilisale juurde ka soodustusi

Tänavu aasta alguses tõusis Tallinnas pensionilisa toetuse määr seniselt 76,70 eurolt 100 euroni, kuid Tallinn on sõlminud ka lepingud juriidiliste isikutega, kes pakuvad Tallinna linnale koostööd pensionäridele soodustuste andmiseks. "Eelmise aasta kestel pakkusid koostööpartnerid erinevaid soodustusi ca 50 000 inimesele ning kokku tehti ligi pool miljonit tehingut," rääkis abilinnapea Tõnis Mölder, et inimestel on nende soodustuste vastu huvi.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on linna eesmärk teha pensioniealistele tallinlastele kättesaadavaks teenused ja kaubad, mis toetavad eakate igapäevast toimetulekut.

Pensionilisa toetust maksti eelmisel aastal 92 733 isikule, aasta jooksul lisandus 4428 uut pensionilisa toetuse saajat.