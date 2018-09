Tallinnas toimuval festivalil KLAVER esinevad maailma tipp-pianistid

5.- 12. oktoobrini toimub Põhja- ja Baltimaade üks suurimaid klassikalise muusika festivale KLAVER, mille raames esinevad Tallinnas maailmalavadel tuntust kogunud välismaised tipp-pianistid.

Üritusel esinevad välimaised tipp-pianistid Leif Ove Andsnes (Norra), Rudolf Buchbinder (Austria), Jeremy Denk (USA), õdede duo Katia ja Marielle Labèque (Prantsusmaa), Brazil PianOrquestra ning tunnustatud Eesti interpreedid.

Avakontserdil (05.10) esinevad õed Katia ning Marielle Labeque Prantsusmaalt, kes on laia ampluaaga põnevad muusikud. Nende mäng on ergas ja kaasahaarav ning Tallinnas astuvad nad üles koos ERSOga, et esitada Poulenci kontsert kahele klaverile ja orkestrile, milles põimuvad osavalt džässi, prantsuse šansooni ning indoneesia gamelani mõjud. Uhke lavašõu ja särtsaka kavaga tuleb lavale ka Brasiilia klaveriorkester Brazil PianOrqestra (10.10), kellel on kümme kätt ja üks ettevalmistatud klaver- Brasiilia muusika koos tantsu ja kujutava kunstiga- tulemuseks tõeliselt unikaalne esitus. Festivali peaesineja Leif Ove Andsnes (06.10) kuulub aga kaasaegse klaveriparnassi absoluutsesse tippu. Eesti staaridest on laval festivali kauaaegne kunstiline juht Lauri Väinmaa, võrratu Irina Zahharenkova ning festivali kunstiline juht Sten Lassmann.

Tutvu kava ja esinejatega siin.

Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja Eesti Kontserdi kassas.