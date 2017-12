Tallinnas tõuseb uuest aastast pensionilisa

Alates 1. jaanuarist 2018 tõuseb Tallinnas pensionilisa toetuse määr seniselt 76,70 eurolt 100 euroni.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on Tallinna linn juba aastaid maksnud pensionäridele ühekordset toetust, kuid nüüd on põhjust rõõmustada, sest linna järgmise aasta eelarves on leitud vahendeid tõsta toetuse määra 100 euroni.

"Tallinn hoolib oma eakamast seltskonnast ning Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul leian, et see on kena kingitus, mis linn oma pensioniealistele Tallinna kodanikele järgneval aastal kingib. See on kindlasti väga oluline tõus paljude inimeste jaoks," sõnas abilinnapea Mölder.

Mölderi sõnul räägivad sellest enne valimisi ka kõik poliitikud, et pensionilisa on tarvis suurendada. "Tallinna linn seda aga teeb ning usun, et meil on välja töötatud laialdane ja kõiki abivajajate gruppe hõlmav sotsiaaltoetuste süsteem, sh sünnitoetuse ja lapsehoiuteenuse hüvitamine, koolitoetus, tasuta toit koolides ja lasteaedades, erinevad vajaduspõhised peretoetused, toimetulekutoetus, pensionilisa jpm," lisas Mölder.

Pensionilisa makstakse vanadus- ja töövõimetuspensioni saajaile ning täisealistele rahva- ja toitjakaotuspensioni saajaile tingimusel, et toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari ning on kantud riiklikku pensionikindlustuse registrisse.

Taotlemisõigus on kaks kuud (sünnikuule eelnev ja sünnikuu). Toetuse maksmise kord näeb ette, et toetust ei saa taotleda pensionile jäämise aastal. Avalduse peavad esitama ainult esmakordsed taotlejad.

Sotsiaal- ja Tervisehoiuameti koostööpartnerid pakuvad pensioniealistele Tallinna kodanikele ka mitmeid soodustusi. Näiteks saavad Tallinna eakad odavamalt prillid, ravimid, arvutiabi jms. Soodustuste kohta saab täpsemat informatsiooni Tallinna kodulehelt – http://www.tallinn.ee/Teenus-Pensionilisa-soodustused#menyy_osutaja_59881