Tallinnas tunnustati aasta parimaid konverentse

"Neli tuhat konverentsi aastas ehk kümme üritust päevas on arvuliselt nagu muinasjutt. See on märkimisväärne reaalsus," ütles abilinnapea Aivar Riisalu.

Tallinn on maailmas tuntust kogunud eri valdkondade kompetentsikeskusena ja see on tõstnud linna jõulisemalt pildile ka rahvusvaheliste konverentside korraldamise sihtkohana. 19. veebruaril tunnustasid Tallinna linn ja Eesti Konverentsibüroo pealinna konverentsisaadikuid ja 2019. aasta edukate konverentside korraldajaid ning andsid üle Aasta Konverentsiteo auhinnad.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias toimunud pidulikul üritusel tänasid abilinnapea Aivar Riisalu ja Eesti Konverentsibüroo juhatuse liige Aivar Sirelpuu konverentsisaadikuid, et nad on toonud Tallinnasse oma valdkonna tippsündmusi, mille läbi on Tallinn saanud juurde palju rahvusvahelist tähelepanu, väärtuslikku kompetentsi ja majanduslikku tulu.

Aastas 4000 konverentsiüritust

Riisalu sõnul toimub Tallinnas aastas 4000 konverentsiüritust, kus osaleb üle 233 000 delegaadi. "Neli tuhat konverentsi aastas ehk kümme üritust päevas on arvuliselt nagu muinasjutt. See on märkimisväärne reaalsus isegi vaatamata sellele, et valdavalt on Tallinnas toimuvad konverentsiüritused veel väikesed," ütles Riisalu. "On üsna loogiline, et meil tuleks pingutada uute võimaluste loomiseks, kui soovime siia ka suuremaid või mitmekesisemaid äriüritusi. Üks samm on linna poolt juba astutud Film Wonderlandi käivitamisega. See uudne ja universaalne hoonestu võiks kindlasti sobida muuhulgas ka meeldejäävate konverentsiürituste korraldamiseks."

2010. aastal Tallinna Konverentsibüroo ja Eesti Konverentsibüroo algatatud Tallinna konverentsisaadiku programmi eesmärgiks on tuua Tallinnasse rohkem rahvusvahelisi tipptasemel konverentsiüritusi. 104 motiveeritud ja innustunud Tallinna konverentsisaadikut on kõik oma eriala tippspetsialistid ja soovivad Eestisse tuua oma valdkonna rahvusvahelisi konverentse.

Korraldamine on toonud kasu kogu riigile

Auhinnaga Aasta Konverentsitegu tunnustatakse konverentse, mille Eestis toimumine on märkimisväärne sündmus ning mille korraldamine on toonud olulist kasu nii selle läbiviijale, Eesti konverentsiturismi teenusepakkujatele kui kogu Eesti riigile. Konverentsiteo auhindadele kandideeris 28 konverentsi, mille hulgast Eesti Konverentsibüroo liikmed valisid välja silmapaistvaimad.

Aasta Konverentsiteo tiitli suurte konverentside (rohkem kui 300 delegaati) kategoorias pälvis "JCI World Congress 2019". Kongressil osales 4166 delegaati 103 riigist. Tegemist on suurima konverentsiga, mis Eestis kunagi on korraldatud. Kategoorias 100–300 delegaati pälvis Aasta Konverentsiteo tiitli ISCI 2019 "Children in the World".

Kõige leidlikuma konverentsilahenduse eest pälvis tunnustuse "Bolt Summer Summit 2019" ning kõige edukama taotleja tiitlid läksid Ühiskonnateaduste Instituudi konverentsile "European Association of Schools of Social Work 2021" ja Eesti Perekonnaseisuametnike Kutseliidu konverentsile "21th Congress of the European Registrars".

Tallinna linn tunnustas Eesti Lions Klubi toimkonda kongressi "Lions Europa Forum 2019" eduka korraldamise ja heategevuskultuuri edendamise eest. Kongressil osales 1325 delegaati 56 riigist.

Heategevuslikud projektid konverentside raames on kiiresti arenev rahvusvaheline trend, kus konverentsi korraldajad ja delegaadid soovivad üha enam anda oma panust kohalikku kogukonda, toetada kohalikke heategevusorganisatsioone või aidata muul moel. Tallinnas toimunud "Lions Europa Forum 2019" märkimisväärseimaks heateoks oli diabeedihaigeid abistavate 12 hüpokoera koolituse toetamine.