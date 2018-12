TalTechi ja ABB koostööleppe allkirjastab robot YuMi®

12. detsembril kell 15.30 uuendavad Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) ja ABB vahelist koostööd rektor Jaak Aaviksoo, ABB juhatuse esimees Jukka Patrikainen. Lepingule kirjutab alla ka ABB koostöörobot YuMi®.

Lepingu allkirjastamisel annab robot omapoolse kirjaliku nõusoleku osaleda TalTechi ja ABB ühiste eesmärkide edendamisel ning ellu viimisel.



"YuMi on TalTechi mehhatroonika, tootearenduse ja robootika ning automaatika erialade magistrante ja doktorante nende oskuste ning teadmiste täiendamisel väga palju aidanud. Kuigi ülemaailmse tuntuse on YuMi pälvinud tänu Lucca Filharmooniaorkestri ja Andrea Botcelli kontserdi dirigeerimisele, on see robot meie jaoks pigem õpetaja," kinnitab TalTechi inseneriteaduskonna dekaan Arvo Oorn.



ABB Balti riikide juht Jukka Patrikainen sõnas, et ettevõtte ning Tallinna Tehnikaülikooli koostööd iseloomustab ühine nägemus tulevikuerialadest. "On väga suur au olla koostööpartneriks ülikooliga, kes nagu meiegi vaatab tulevikku ning pakub noortele parimaid praktilisi võimalusi testida võimete piire. Heaks näiteks on siin Eesti esimene isesõitev auto, mis näitab meie noorte inseneride maailmatasemel oskusi," kiitis ABB juht ülikooli tulevikku suunatud mõtteviisi. Patrikainen lisas, et ABB eesmärk on aidata kaasa mitte ainult Eestis vaid rahvusvahelisel tasandil sellele, et juba lähiaastatel oleks käimasoleva tööstusrevolutsiooni elluviimiseks olemas vajalike oskustega inimesed.



ABB ja TalTechi koostöö keskmes on ettevõtte ja ülikooli inseneri- ja IT-teaduskondade teadlaste ning üliõpilaste kogemuste jagamine. ABB osales ka Iseauto prototüübi ehitamisel, ettevõtte insenerid arendasid välja spetsiaalse turvakontrolleri, mille eesmärk on kõikide juhtsignaalide monitoorimine ja anomaaliate tuvastamine. Koostöö Iseauto projektis jätkub. Seljad pannakse kokku ka selleks, et populariseerida inseneeriat koolinoorte hulgas.



Tööd jätkab ka ABB ja TalTechi koostöönõukoda, mis korraldab kahe organisatsiooni ühist teadus-, arendus- ning õppetööd. Suurte kogemustega inseneriettevõte ABB annab omalt poolt soovitusi Tallinna Tehnikaülikooli õppeprogrammide kaasajastamiseks. Samuti käivitub ülikoolis ABB tippspetsialistide ja -praktikute külalisloengute programm. ABB annab ka bakalaureuse-, magistri- ja doktoritööde teemade osas ettepanekuid.



TalTechi elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudis on ABB toel avatud elektri tarkvõrgu stend, mis aitab tudengitel õppida ja teadlastel teha katseid energiatarbimise juhtimises. ABB on aastaid toetanud TalTechi robootikaõpet tarkvaraga RobotStudio, mille 100 litsentsi on tudengitel inseneriteaduskonna arvutiklassides kasutusel. ABB on maailma juhtiv tööstus- ja koostöörobotite ning robotsüsteemide tootja, eri riikide tööstustes on tänaseks rakendatud enam kui 300 000 ABB robotit.



ABB ja TalTechi edukas koostöö on kaugelt pikem kui 2012. aastast tegutsev koostöönõukoda, mis on aidanud palju kaasa tudengite praktikakohtade leidmisele, stipendiumitega toetamisele ja õppeprogrammide kaasajastamisele.



