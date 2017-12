Talv algab tasuta klassikakontserdiga

Vanalinna muusikamajas Uus tn 16c on kalendritalve alguse puhul neljapäeval, 21. detsembril kell 18 tasuta kontsert "Talv algab klassikaga", kus mängib pianist Kirill Lissijenko, laulab bariton Harald Weiler ja teda saadab Anneli Merelaid.

Eriliseks teeb kontserdi see, et kuna vanalinna muusikamajas on orel, saab kuulata Anneli Merelaidi ja Kirill Lissijenko duetti klaverile ja orelile. Kalendritalve algus on 21. detsembril kell 18.28, seega tuleb talv just keset kontserti!

Kontsert on tasuta!