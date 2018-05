Tamm: toidu raiskamine on meie kõigi ühine väljakutse

"Euroopa Komisjoni andmetel raisatakse Euroopa Liidus ligikaudu 175 kg toitu inimese kohta aastas ja veidi üle poole raisatud toidust tekib kodustes majapidamistes," ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

Maaeluminister Tarmo Tamm osales täna, 24. mail Leedus rahvusvahelisel põllumajandusmessil Agrobalt 2018, mille raames toimus Euroopa Liidu toiduohutuse voliniku Vytenis Andriukaitise ning ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) peadirektori Jose Graziano Da Silva osalusel kõrgetasemeline foorum toidukadude ja toiduraiskamise teemal.

"Euroopa Komisjoni andmetel raisatakse Euroopa Liidus ligikaudu 175 kg toitu inimese kohta aastas ja veidi üle poole raisatud toidust tekib kodustes majapidamistes. Usun, et me kõik saame kaasa aidata leidmaks lahendusi, kuidas toidukao ja toiduraiskamise probleemi paremini käsitleda ja leida toimivaid lahendusi," ütles maaeluminister Tamm oma kõnes. "Efektiivne tootmine ja toiduga kindlustamine on oluline teema kogu maailmas. Minu arvates tuleks toiduainete kvaliteedistandardite väljatöötamisel paremini hinnata, kuidas nad avaldavad mõju toidukadudele ja toidu raiskamisele tulevikus. Samuti peaksime vältima õiguslike tõkete loomist, et võimalikult palju toidust oleks kasutatud inimtoiduks."

Foorumil tõdeti, et tegemist on kompleksse teemaga, mis avaldab negatiivset mõju nii majanduslikult, sotsiaalselt kui ka keskkonnaga seonduvalt. Välja tuleb töötada ühtne lähenemine, millel oleks tarneahelat läbiv mõju. Parandada tuleb toidutootmissüsteemide jätkusuutlikkust, et paremini kokku tuua nõudlus ja pakkumine. Oluline on koguda adekvaatseid andmed ja ülevaadet toidukadudest ja -raiskamisest, et kavandada vajalikud meetmed, seadmata põllumeestele lisanõudeid ja -kohustusi.

Ühiselt jõuti järeldusele, et toidukadude ja -raiskamise teema on oluline ja üleilmse säästva arengu kava seisukohast tuleb vähendada ebaotstarbekat survet loodusressurssidele (sh keskkond, maa ja vesi), luua majanduslikke hüvesid põllumeestele, ettevõtetele ja majapidamistele ning tagada, et rohkem inimesi saab toidetud. Suuremat tähelepanu pööratakse innovatsiooni edendamisele põllumajanduses, mis aitaks kaasa nii kasvatamise, tootmise kui ka säilitamise etapis toidukadude vähendamisele.

Osalejad leppisid kokku, et säästva arengu eesmärkide saavutamiseks tehakse aktiivselt koostööd ning võetakse eesmärgiks vähendada 2030. aastaks poole võrra toidukadusid tarbija tasemel ja vähendada kadusid tootmis- ja pakkumisahelas, sealhulgas saagikoristuse etapis.