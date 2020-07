Täna algab Merimetsa terviseraja laiendamine ja korrastamine

"Oleme üsna pikalt otsinud kuldset keskteed, kuidas säiliks Merimetsa eripära ja nii-öelda ürgne loodus ning kuidas see muuta tervisesportlastele kasutajasõbralikumaks," ütles Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid.

Täna alustatakse Merimetsa terviseraja korrastamise II etapi töödega, kõige olulisem nendest Merimetsa terviseraja laiendamine ja korrastamine.

"Põhja-Tallinnas on väga palju tervisesportlasi ja nii Stroomi rannapark kui ka Merimetsa terviserada on harrastajate poolt pidevas kasutuses. Oleme üsna pikalt otsinud kuldset keskteed, kuidas säiliks Merimetsa eripära ja nii-öelda ürgne loodus ning kuidas see muuta tervisesportlastele kasutajasõbralikumaks. Mul on hea meel, et esimeses korrastamise etapis muutmise terviseraja ligipääsetavamaks ja nüüd saame viia töö lõpule ja selle renoveerida," ütles Järvelaid.

Esimese etapi tööd lõpetati eelmise aasta lõpus - ehitati 930 m2 koorepurust ja graniitsõelmetest jalgtee, mis viib Kolde puiesteelt terviserajale, lisaks paigaldati jalgteele valgustus, pingid, prügikastid, kuus jalgrattahoidjat ning üldfüüsiliseks treeninguks mõeldud välitreeningväljak.

Tänasest alustatakse Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel II etapi töödega. Terviserada on kavandatud kulgema valdavalt olemasolevate radade asukohas, kuid rajatav uus rada on olemasolevast laiem. Selleks, et säilitada võimalikult palju kõrghaljastust, tuli terviserada panna puude vahele looklema. Kavandatud terviseradade kogupikkus on umbes 2,5 km. Terviserada hakkab katma graniitsõelmetega segatud koorepuru.

Teise etapi ehitustöid teostab Altos Teed OÜ. Tööde maksumus on 116 000 eurot. Ehitustööde tähtaeg on november 2020.