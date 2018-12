Laupäeval, 15. detsembril möödub 24 aastat tulevahetusest Järvamaal Mäo ristis, milles hukkus kaks politseinikku ja kolmas sai raskelt vigastada.

Täna mälestavad Politsei- ja Piirivalveameti ning Kaitsepolitseiameti töötajad ja siseminister Katri Raik Mäos teenistuskohustuste täitmisel hukkunud politseinikke ja piirivalvureid.

"Turvatunne on miski, millele me iga päev ja iga hetk ei mõtle ja nii peabki turvalises ühiskonnas olema. Tänan kõiki korrakaitsjaid, politseinikke ja piirivalvureid, kes iga päev meie turvatunde ja turvalisuse hoidmise nimel väsimatult tegutsevad. Eestis on ilus elada just seepärast, et siin on turvaline," ütles siseminister Katri Raik.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaheri sõnul aitab mälestuspäev meeles hoida, et politseinikud tagavad turvalisust vajadusel oma eluga riskides. "See päev aitab meil kõigil meeles pidada, et politseinik kaitseb meie turvalisust oma elu hinnaga. Hoiame mälestust langenud kolleegidest ja meenutame neid suure austusega," ütles Vaher. "Aga see päev tuletab meelde sedagi, kuivõrd oluline on hinnata ja tunnustada politseinikke, kes loovad turvalisust täna, siin ja praegu," lisas Vaher.



Täna õhtul kell 17 asetavad Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ja Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu Mäo mälestusmärgi juurde pärja ja sõnavõtu teeb PPA kaplan Ago Rand.

Tseremooniale järgneb kell 18 jumalateenistus ja mälestuskontsert Paide kirikus, kus esinevad Politsei- ja Piirivalveorkester ja segakoorid Peale viit, Vanalinna, Studium Vocale, Noorus, K.O.O.R, Tuljak, aKord. Kokku astub üles ligi 150 koorilauljat, solist on Annaliisa Pillak. Kontsert on tasuta ja kuulama on oodatud kõik huvilised.



Järvamaal Mäos seisev mälestusmärk püstitati traagiliselt hukkunud Järva liikluspolitseinike Marek Lemmingu ja Argo Kivi mälestuseks, kes 15. detsembril 1994. aastal koos kolleegide Janek Tšeljadinovi ja Väino Neidoga peatasid Mäos dokumentide ja koorma kontrolliks veoauto KAMAZ. Veoauto koormaks oli eelmisel päeval Tallinnast röövitud alkohol. Koorma ülevaatuse ajal väljus veoautost Andrei Iljuhhin, kes avas politseinike pihta tule. Marek Lemming hukkus sündmuskohal, Argo Kivi suri teel haiglasse, Janek Tšeljadinov sai tulevahetuses raskelt vigastada, Väino Neido pääses ainsana vigastusteta.



Taasiseseisvunud Eestis on teenistuskohustuste täitmisel hukkunud 23 politseiametnikku.