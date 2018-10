Euroopa üks andekamaid noori, 22-aastane klaverisoliste, esineb täna kell 19 Tallinna Mustpeade Majas ning homme koos Tallinna Kammerorkestriga.

"Ta rabas mind oma ausa aga ülienergeetilise ja musikaalse kirgliku lähenemisega" avab Tallinna Kammerorkestri peadirigent Risto Joost põhjuseid, miks just Beethoveni sünnilinnas Bonnis toimunud Beethoveni klaverikonkursi värskeim võitja, Alberto Ferro, orkestri 26. hooaega avama paluti.

Dirigent Risto Joost tutvus Alberto Ferroga eelmise aasta alguses Veneetsias Teatro la Fenice’is ühisel kontserdil ja seal tuldi mõttele koos veel esineda. Vahepeal on noor pianist saanud tunnustust juurde, pälvinud rahvusvahelisel Telekom Beethoveni konkursil esimese preemia ja publikupreemia, tema erakordsus on saanud veel enam kinnitust. "Ta on üliandekas pianist, tõesti noor, äsja magistrantuuri lõpetanud, tema fantaasiaküllane mäng on lihtsalt vaimustav," ütleb Joost "ja ta esineb Tallinnas kahel kontserdi – see on haruldane kingitus meie publikule, lisab peadirigent.

Alberto Ferro soolokontserdil Beethoven. Ferro. Steinway esitamisele tulev Klaverisonaat nr 17 d-moll on üks Beethoveni tuntumaid sonaate, mille puhul on nii teoreetikute kui ka esitajate sõnul tegu ühe keerulisema teosega hilisklassitsismi ja vararomantismi piiriala klaverirepertuaaris. Kontserdi kavas on veel ka Bachi, Liszti, Chopini ja Prokofjevi looming. Tallinna Kammerorkestri hooaja avakontserdil kõlab orkestri ja Ferro esituses Felix Mendelssohn Bartholdy Klaverikontsert nr 1, mille helilooja kirjutas 22-aastaselt, ehk oli sama vana kui Ferro praegu.

Alberto Ferro soolokontsert Beethoven. Ferro. Steinway toimub täna kell 19 Mustpeade Majas. Tallinna Kammerorkestri 26. hooaja avakontsert toimub 4. oktoobril kell 19 Mustpeade Majas, orkestriga koos astuvad lavale Leho Karin (tšello) ja Alberto Ferro (klaver), dirigent Risto Joost.

26. hooaega alustav Tallinna Kammerorkester on üks Eesti viiest professionaalsest orkestrist ERSO, Estonia ja Vanemuise teatriorkestri ning Pärnu linnaorkestri kõrval, orkestri peadirigent on Risto Joost.

