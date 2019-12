Täna õhtul avati Edgar Tedresaare ja Sten Saaritsa näitus "Must kuld"

Just maastik ja maakasutus on teemad, mis seovad omavahel Edgar Tedresaare ja Sten Saaritsa loomingu. Mõlemad on maastikukogemust ühel või teisel viisil abstraheerinud ja töödelnud.

Homsest on Tallinna Linnagaleriis avatud Edgar Tedresaare ja Sten Saaritsa näitus "Must kuld", mis püüab maalide, video ja heli vahendusel aimu anda fossiilsete kütuste tööstuse poolt hõivatud maa-ala ulatusest. Näituse kuraator on Siim Preiman.

Näitus avati täna kell 18 ning see jääb avatuks 16. veebruarini.

Kuigi inimkond on osanud naftat puurida ja lambiõliks töödelda juba aastatuhandeid, algas selle ulatuslik ammutamine alles 19. sajandi keskel, kui teadus tegi suuri edusamme nafta sünteesimisel erinevateks uuteks aineteks, nagu bensiin, diisel, plastikud ja väetised. Näitus "Must kuld" tegeleb just selle tumeda ainega, mis nüüdseks on saanud meie olulisimaks energiaallikaks. See voolab kõiges meie ümber. Kui mitte sõna otseses mõttes kütusena, siis kaudselt energiana, mis on kulunud meie seadmete, riiete ja toidu transpordile, meie hoonete, taristu ja sõidukite ehitamisele. Maakera kattev musta kulla armkude aina laieneb.

Mõlemaid kunstnikke seob maastikukogemus



Just maastik ja maakasutus on teemad, mis seovad omavahel Edgar Tedresaare ja Sten Saaritsa loomingu. Mõlemad on maastikukogemust ühel või teisel viisil abstraheerinud ja töödelnud. Näitusel "Must kuld" kombineeruvad Tedresaare lo-fi ja Saaritsa hi-fi vastseks hübriidseks monokroomseks visuaalkeeleks, mille abil otsivad kunstnikud koos midagi uut selles kõikvõimsas tumedas viskoosses vedelikus. Tedresaar vormib lõuendeid Gröönimaa, Alaska, Kanada jt naftarikaste piirkondade pinnavormide järgi. Saarits kombineerib satelliidifotosid helide ja animatsioonidega, et kuidagigi aimu anda musta kulla hõivatud maa-ala ulatusest.



Edgar Tedresaar (1984) on maalikunstnik, kelle loomingus on olulise kohal materjalide upcycling ehk väärtustav taaskasutamine. Tema suuremõõtmelised abstraktsed maalid on valmistatud naturaalsete pigmentidega toonitud lõuendijääkidest. Viimased isikunäitused olid "Teekond vabadusse" Tartu Kunstimajas (2016) ja "Muuseumi valik 2014: Edgar Tedresaar" Tartu Kunstimuuseum (2014).



Sten Saarits (1987) on heli- ja installatsioonikunstnik, keda huvitab indiviidi suhe end ümbritsevate objektidega ning tema paiknemine sündmuste ahelas. Viimased isikunäitused olid "Zero G Tonic" (koos Kristel Saaniga) Hobusepea galeriis (2018), "Stuff" Hobusepea galeriis (2015), "Mu silmad petavad mind, ma proovin midagi näha, aga siin ei ole midagi" (koos Erika Stöckeliga) Haapsalu linnagaleriis (2014).



Kunstihoone 2019. aasta näituseprogramm pöörab erilist tähelepanu hea olemise võimalikkusele ning ökoloogilisele vastutusele kindla huku tingimustes. Selle teemaderingi ümber koondub viis näitust, millest käesolev on järjekorras viimane. Eelmised näitused olid grupinäitus "Hea olemise kunst" Kunstihoone suures saalis ning Taavi Suisalu, Britta Benno ja Jane Remmi soolonäitused galeriides. Näitustekobara kuraator on Siim Preiman.



Tallinna Linnagalerii (Harju 13) on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 12–19. Sissepääs tasuta.