Täna kell 21.30 eetrisse minevas Tallinna Televisiooni saates "Spordisõbrad" räägib Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim, milline on rahvusmeeskonna hetkeseis ja miks ei ole suudetud viimastes mängudes väravaid lüüa.

"Kõigil on võimalus saada koondisesse. Kõik oleneb mängijate vormist ja nende arengust. Kordaksin seda, mis viimasel FIFA kongressil suurte koondiste peatreeneritelt meelde jäi: alati ei pea oleme võistkonnas 23 parimat mängijat. Vaid 23 mängijat, kes moodustavad kõige tugevama võistkonna," kommenteeris Reim seda, kas peagi võib oodata koondisse uusi mängijaid.



Kuulitõukaja Kristo Galeta selgitab veel kord, miks ta suvel Euroopa meistrivõistlustelt kõrvale jäi, millised on pärast puhkenud tüli suhted Eesti Kergejõustikuliiduga ja mida ta ootab tulevikust. „Väga kahju on, et ma ei saanud osaleda. Tegelikult olin tippvormis. Seda näitasid nii Eesti meistrivõistlused kui ka sellele järgnenud võistlus. Vorm oli väga hästi ajastatud. Finaaliks ei olnud vaja väga kaugele tõugata. Arvan, et lõppvõistlusele oleksin kindlasti pääsenud,“ ütles Galeta EM-i kohta.



Lisaks tuleb juttu quadide Rahvuste karikast ja korvpallist ning võetakse kokku möödunud spordinädal. "Minu jaoks oli kõige põnevam Anett Kontaveidi edukas turniir Wuhanis. Olen jälginud kõiki tema mänge viimased kaks aastat ja see turniir oli imeline elamus," ütles saatejuht Maxim Tuul.



