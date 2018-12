Heategevusprojekti vedava jaeketi Maxima tegevjuhi kt Marko Põderi sõnul ootavad nad kingitusi kauplustesse kuni 11. detsembri hilisõhtuni, sõltuvalt kauplusest kas kuni kl 22 või kl 23. "Need kingid, mis on meie kauplustesse juba jõudnud, on tänaseks ka pakitud ja lasteni kohaletoimetamise ootel. Siiski on veel hulk kingitusi, mis pole kauplustesse veel jõudnud. Kel on kingisoov valitud, kuid siiski kingitus veel kauplusesse toomata, siis ootame seda kindlasti hiljemalt täna õhtul," rääkis Põder.