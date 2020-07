Täna saab teha esmatutvust planeeritavate uuendustega Männi pargis

"Laste mänguväljakute kujundamisel võtame kasutusele loodust tutvustavad elemendid ning jalgrajad saavad inspiratsiooni sipelgate liikumisradadest. Värske ilme saab kohviku väliala ning erilise põnevusega oodatakse uisuväljakut," rääkis Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats.

Täna kell 18.00 on võimalik saada informatsiooni Mustamäe Männi pargi planeeritavate uuendustest. Tegemist on esimese avaliku aruteluga Mustamäe populaarseima roheala uue kujunduse osas.

"Männi park on juba aastaid oodanud korrastamist ning hea meel on tõdeda, et põhjaliku uuendamise projekt hakkab ilmet võtma," ütles Laats. "Nüüd on aeg linnaosa elanikega arutleda, kuidas välja käidud mõtted neile meeldivad."

Laatsi sõnul on väga oluline, et pargi uuendamise projekt arvestab senise loodusrikkusega ning keskendub selle paremale tutvustamisele. "Nii mitmekesine roheala vajab väärtustamist ning uuendamise järgselt on see veelgi paremini hoitud. Pargikujunduses jäetakse mitmed suuremad alad ehitustöödest täiesti puutumata, et oleks tagatud ka tänane oravate populatsiooni jm pisifauna elutegevus ehituse ajal.

Männi pargi uuendustest räägivad täna kell 18.00 pargi lava juures Mustamäe linnaosa, Tallinna Kommunaalamet ning Lootusprojekt OÜ esindajad. Osalejatega tehakse ka ringkäik pargis tutvustamaks planeeritavaid töid. Männi pargi uuendustööd on plaanis lõpetada 2021. aasta teises pooles.