Täna kell 18.50 alustab Tallinna Televisioon otseülekannet OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga mängust, kus Tartu Ülikool kohtub võõrsil Valmiera Glass Viaga.

Oodata on tasavägist kohtumist, sest mõlemad klubid on alustanud hooaega võidukalt. Tartlased alistasid kodus BK Jurmala 79:59 ja Valmiera Glass Via sai jagu külla sõitnud BC Valga-Valka/Maks&Mooritsast 88:84.



Kohtumist kommenteerivad Ivar Jurtšenko ja ekskoondislane Rauno Pehka. Korvpallistuudios toimub Revo Raudjärve juhtimisel analüüs.

Tallinna Televisioon on OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga ametlik telepartner. Kokku näitab Tallinna TV kolme aasta jooksul ligi 200 telemängu.