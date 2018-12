Täna Tallinna TV-s: TalTech läheb piirilinna kohustusliku võidu järele

Täna kell 16.55 alustab Tallinna Televisioon otseülekannet OlyBet Eesti-Läti Korvpalliliiga mängust, kus BC Valga-Valka/Maks&Moorits võõrustab TalTechi.

Favoriidiks on seitsme võidu ja viie kaotusega tabelis kuuendat kohta hoidev TalTech, kes sai viimati jagu Tallinna Kalev/TLÜ-st. BC Valga-Valka/Maks&Moorits on aga võidurõõmu saanud tunda kõigest kahel korral ning see annab 15 klubi konkurentsis 13. koha. Samas ei saa piirilinna klubi alahinnata, sest novembri lõpus alistati võõrsil Avis Utilitas Rapla ja nädala eest hakati südikalt vastu Tartu Ülikoolile.

Kohtumist kommenteerivad Siim Raudla ja Egon Ilisson. Tallinna Televisioon on OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga ametlik telepartner. Kokku näitab Tallinna TV kolme aasta jooksul ligi 200 telemängu.