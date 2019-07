Täna toimub Tallinna Keskraamatukogus raamatutäika

Tiina Põldmaa sõnul on laste- ja noorsookirjandus harva raamatutäikal saadaval, kuid seekord on ka need raamatud saadaval.

"Naljalt Hargla või Õnnepalu teost raamatutäikalt ei leia, need raamatud loetakse enne kapsaks," selgitas Tallinna Keskraamatukogu esindaja Tiina Põldmaa müügile tulevate teoste valikute tagamaid.

"Teisipäeval, 30. juulil toimub kell 11.00-17.00 Tallinna Keskraamatukogus raamatutäika, kus müüme neid teoseid, mida on raamatukogus palju või millest on välja antud uusi trükke. Päris uusi raamatuid me raamatutäikal ei müü, raamatukogudel lubatakse müüa alles viie aasta vanuseid raamatud. Enamjaolt on raamatud sellestki tärminist vanemad," selgitas Põldmaa.

Tallinna Keskraamatukogu eestikeelse kirjanduse osakonna pearaamatukoguhoidja Tiina Põldmaa sõnul tuleb neile pidevalt uusi raamatuid juurde ja omakorda raamatuid mida harvemini laenutatakse, neid suunab raamatukogu uuesti müüki ja inimesed saavad neid endale kodudesse soetada.

Need raamatud mille sisu on juba aegunud, näiteks arvutiprogrammide tutvustused ja õpetused, millele enam rakendusigi pole, neid raamatud enamasti müüki ei panda.

Õnnepalu ja Hargla

Raamatute rohkust selgitab ta, et neile tuleb iga trükis ilmunud raamatust viis eksemplari eesti autoritelt ja neli välisautoritelt ning peale viite aastat, orienteeruvalt kaheksa aasta möödudes, antakse raamatu paar eksemplari müüki. "See on asjade loomupärane kulg, et omal ajal seda raamatut loeti, nüüd enam mitte nii palju aga keegi soovib seda endale soetada. Me ei ole rahvusraamatukogu ja me ei pea kõiki ühikuid säilitama, sest oleme rahvaraamatukogu. Täpsemalt öeldes oleme linna raamatukogu ja raamatutäikalt saadud raha läheb uute raamatute soetamiseks. Ka ostame juurde auhindu saanud raamatuid, sest neid küsitakse meilt laenutamiseks rohkem," rääkis Põldmaa. Lisaks saab raamatukogu raha veel Tallinna linnalt ja riigilt.

Raamatutäika kõige odavam hind algab 15. eurosendist. Küsimuse peale, kas müügihind on kindlalt määratud vastas Põldmaa, et neil on määratud hinnad ja tingimist ning pakkumisi nagu oksjonitel käib, ei toimu. "Oleme raamatutäikat teinud regulaarselt juba kümme aastat iga kvartal. Sel korral tuleb müüki rohkelt laste- ja noorte raamatuid. Veel on väljas ilukirjandust nii eesti autoritelt kui välisautorite teoseid. Lisaks käsitööalaseid väljaandeid ja erinevate elualade isikute elulugusid," loetles Põldmaa. "See on hea võimalus, et soetada endale soodsa hinnaga neid väljaandeid, mis muidu on üsna kallid, näiteks retseptiraamatud. Üldjuhul on meil lasteraamatuid harvemini müügis, sest neid laenutatakse tihedamalt ja riiulitele neid seisma ei jää. Ka ei jõua kogu kohustuslik kirjandus kunagi müüki, Tammsaare – eriti paar esimest Tõe ja õiguse osa või Gailiti Nipernaadi, sest need on kirjanduse raudvara ja need raamatud loetakse lausa kapsaks. Ka ei jõua enamasti müüki Õnnepalu ja Hargla teosed."

Huvilisi palju

Kui täika ajal juhtub olema kehv ilm, toimub üritus raamatukogu suures saalis. "Kui ilm on ilus, oleme lettidega ukse ees väljas. Uudistajaid ja ostjaid käib kenasti, inimesed juba teavad meie müügiaktsioone. Ei saa öelda, et meil käiks siin ainult ühes vanusegrupis inimesed – pigem on nii lapsi, pereemasid kui eakaid," rääkis Põldmaa. Lisades, et raamatute ostmisel neil mingit koguse piirangut pole. Neilt ostetakse kastide kaupa raamatuid või nii palju, kui keegi jõuab ära tassida.

Neile, kes raamatutäikale ei jõua, võib lohutuseks mainida, et igapäevaselt on raamatukogu kolmandal korrusel kojulaenutuse ees riiul, kus saab osta raamatukogu raamatuid ja teine selline riiul asub uudiste saalis, kuhu pääseb maja külje peal olevast uksest.