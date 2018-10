Täna võib veidi lörtsi sadada

Täna õhtupoolikul võib paiguti lörtsi sadada ja kohati paisuvad tuuleiilid 21 meetrini sekundis. Ilmateenistuse teatel on pühapäeva öösel pilves selgimistega ilm ja paiguti sajab vähest vihma.

Puhub muutliku suunaga tuul 2-7, öö hakul põhjarannikul läänetuul puhanguti 10 m/s. Sooja on 3-8, rannikul kuni 11 kraadi, vahendas BNS.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,2-0,7 meetrit. Kohati sajab vihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 6-8 kraadi.

Pühapäeva päeval tuleb pilves ilm. Vihmapilved levivad Lääne-Eestist üle mandri itta, kohati võib sadu olla tugev ja õhtul võib Ida-Eestis sekka ka lörtsi tulla. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Põhja- ja Lääne-Eestis tugevneb põhja- ja loodetuul 6-11, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 21 m/s. Lõuna-Eestis puhub ennelõunal muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, pärastlõunal pöördub põhja ja loodesse ning tugevneb. Õhutemperatuur on 6-11, Lõuna-Eestis kuni 14 kraadi.

Peipsi järvel puhub ennelõunal muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, pärastlõunal tugevneb põhja- ja loodetuul 7-11, puhanguti 15, õhtul kuni 18 m/s. Lainekõrgus on ennelõunal 0,2-0,7 meetrit, pärastlõunal 0,9-1,6 meetrit. Sajab vihma ja pärastlõunal on sadu kohati tugev. Õhtul võib sekka ka lörtsi tulla. Nähtavus on mõõdukas, kuid sajus halb. Sooja on 10-13 kraadi.