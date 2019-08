Tänasest langeb Lätis kange alkoholi aktsiis

"Kõige keerulisem on teha esimene samm," ütles linnaaianduse projektijuht Maria Derlõš Tallinna linnavalitsusest. Ta rääkis, et Tallinnas on kaheksa kogukonnaaeda, mille kõigi jaoks on suurimad väljakutsed olnud alustamisel, et leida piisavalt kaasamõtlejaid.