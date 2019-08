Tänasest teenindab Omniva pakiautomaate mitu korda päevas

Muudatus tõstab Omniva pakiautomaadivõrgu efektiivsust ning ühes ööpäevas saab väljastada ligikaudu 20 protsenti enam pakke.

Riiklik logistikafirma Omniva hakkab tänasest täitma ja tühjendama populaarseid pakiautomaate mitu korda päevas, vahendas BNS.

Kõige populaarsematele automaatidele Tallinnas lisatakse kiirema pakiteenuse huvides ka kolmas teeninduskord.



Omniva pakiautomaadivõrgu juht Evert Rööpson ütles möödunud nädalal, et pakimahtude kasv on olnud viimaste aastate jooksul hoogne ja järjepidev. Sellega toimetulemiseks on Omnival abiks ka uus logistikakeskus, kuid võimekuse suurendamiseks tuleb muudatusi teha ka pakiautomaadivõrgus.



Augustist alates kuvatakse Omniva kodulehel ainult pakiautomaatide tühjendamise kellaaegu. Pakiautomaatide täitmine hakkab toimuma päeva jooksul ning enamasti mitu korda päevas. "Hakkame reaalajas jälgima iga pakiautomaadi kasutatavust ja kui näeme, et mõni automaat on erakordselt populaarne, siis täidame ja tühjendame seda kohe mitu korda päevas," lisas Rööpson.