Tänavuse Tallinn Music Weeki festivali avavad Tampere tiim ja muumid

Uue muusika ja linnakultuuri festival Tallinn Music Week (TMW) on ühendanud jõud Põhjamaade suurima kultuurikeskuse Tampere Taloga ja Tampere kultuuripealinn 2026 projekti eestvedajatega. Tampere ühendtiim esitleb festivali avakontserti ja TampereRaw orkestri erikava "Naise saatus". Koostöös maailmakuulsa Muumimuuseumiga avatakse 17.–29. märtsil Tallinna Fotografiska keskuses esmakordselt Eestis muumide pop-up pood.

Neljapäeval, 26. märtsil juhatab TMW muusikaprogrammi Fotografiska keskuses sisse Tampere kultuuripealinn 2026 tiim koostöös Põhjamaade suurima kultuurikeskuse Tampere Taloga. Teiste seas astuvad soomlaste kureeritud kavas üles džässkitarristi Jarmo Saari supergrupp, legendaarne saksofonist ja klarnetist Tapani Rinne, folktroonikapunt Suistamon Sähkö ja hiljuti Soome EMMA galal kaks aastapreemiat noppinud urban artist Jesse Markin. Eestit esindavad post-folk duo Puuluup ja tänavuse Eesti Muusikaauhindade gala neljakordne laureaat Anna Kaneelina.



Kalamajas Tallinna Kalju Baptistikoguduse kirikus avaneb võimalus TampereRaworkestri vahendusel osa saada Soome helilooja Cecilia Damströmi loomingut koondavast kavast "Naise saatus", mis on pühendatud isepäiste Soome naiste – Jean Sibeliuse abikaasa Aino Sibeliuse ja Soome esimese naisajakirjaniku Minna Canthi– mälestuseks. Naisõiguslasest Minna Canthi tegevuse tulemusena sai Soomest 1906. aastal esimene riik, mis andis naistele valimisõiguse.

Tampere Talos asub ka maailma ainus ametlik Muumimuuseum, mis on osa Tampere Kunstimuuseumist. Tähistamaks 75. aastat Tove Janssoni esimese muumiraamatu ilmumisest, avab Muumimuuseum 17.– 29. märtsil koos Tampere Talo poega esmakordselt ametliku muumide pop-up kaupluse Eestis Fotografiska Tallinn keskuses. Poes pakutavad tooted tõstavad esile Tove Janssoni originaalteoseid sisaldavat Muumimuuseumi väljapanekut. Müügile tuleb hulk tooteid, mida pole võimalik soetada kusagil mujal, sealhulgas plakateid, postkaare, vihikuid, raamatuid ja šokolaade.

Tampere 2026 tiim koostöös Tampere linna ja piirkonnaga kandideerib Euroopa Kultuuripealinn 2026 tiitlile. Nende visioon kestlikkusest ja võrdsusest ühildub TMW 2020 pealisteemadega, mille keskmes on teadlikkuse tõstmine ÜRO sätestatud kestliku arengu eesmärkidest. Tampere Talo tegevjuhi Paulina Ahokase sõnul on Tampere tiimi jaoks ülimalt loomulik ühendada jõud TMW-ga: "Üheskoos saame jagada armastust muusika vastu, imeliste kohtumiste ja kogemuste elevust ning levitada võrdõiguslikkuse sõnumit. On au esitleda TMW avaõhtut ja panustada festivali põnevasse programmi, sest tegu on ühe maailma parima festivaliga mitte ainult meie, vaid ka maailma mõjukaimate kriitikute arvates!"



Tänavu oma 30. tegutsemisaastat tähistav Tampere Talo on põhjamaade suurim konverentsi- ja kontserdikeskus. Ühtlasi on tegu Soome esimese süsinikneutraalse kultuurikeskusega, mis taastuvenergiat kasutades panustab fossiilkütustest vaba ühiskonna loomisesse. Kõik TampereRaw liikmed musitseerivad ka Tampere Talos tegutsevas kuulsas Tampere Filharmooniaorkerstris, millel täitub tänavu juba 90. tegevusaasta.

Paulina Ahokas lisab: "Meil on suur rõõm kutsuda kõiki osalema Tampere juubelipidustustel. Põhjusi Tamperre tulla on vähemalt 195 – Tampere Talo saab 30 aastaseks, Tampere Filharmooniaorkester saab 90, muumid saavad 75 ning äsja on linnas meiega koostöös uksed avanud ka Marriotti hotell."





25.–29. märtsini 12. korda toimuva TMW festivali kavas on üle 160 esinejaga muusikaprogramm, konverents Eesti Kunstiakadeemias, avalike vestluste sari, kunsti- ja disainiprogramm, muusikateemalised töötoad lastele ning ekskursioonid Lasnamäel ja Paldiskis.



