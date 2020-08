Tänavusele Arvamusfestivalile mahub piiratud arv inimesi

"Olen Arvamusfestivalil osalenud päris mitmel aastal nii esineja kui kuulaja rollis. Festival on kujunenud kindlasti oluliseks osaks või märgiks teatud ühiskonnagrupile, kes saavad arvamust avaldada või debatti pidada. See on hea koht eri inimestele kokku tulla," leidis Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder.

Paides sai reedel alguse järjekorras juba kaheksas Arvamusfestival, mis tänavu tuleb koroonakriisi tingimustes siiski erakordne, kuna festivali alale saab lubada vaid kuni 2000 inimest. Tänavune festivali katusteema on põhiõigused ja vabadused seoses Eesti põhiseaduse 100. sünnipäevaga.

Mölderi hinnangul on oluline meeles pidada, et Arvamusfestivalil väljendatud seisukohtade näol pole tegu kogu ühiskonna arvamuse, vaid debatilaadse mõttevahetusega. "Ühiskonnale tervikuna sellest ehk praktilist kasu ei ole – muutused käivad siiski läbi poliitiliste protsesside ja muude teemade –, kuid algatus, kus eri inimesed saavad mõtteid avaldada, on teretulnud," rääkis Mölder.

"Sel aastal ma ise Paidesse ei sõida, ja eks põhjuseid ole erinevaid. Esiteks on praegune ajakava tihe ning teiseks olen arvamusel, et sel aastal tuleks eri festivalide puhul kasutada pigem interaktiivseid võimalusi kui kohale minna," selgitas ta. Iseenesest on koroonaviiruse olukord Eestis Mölderi hinnangul hetkel mõistlik ja kontrolli all, kuid ettevaatus ei tee siiski paha. "On hea, et Arvamusfestivali on võimalik jälgida ka veebis. Usun, et enim vaatamist leiavad poliitikute debatid, kus fookuses on välispoliitika – nii Euroopas kui maailmas toimuv, ja seda nii koroonaviiruse kui välispoliitika seisukohast," arvas Mölder.

Osalejate arv on piiratud

Arvamusfestivali eestvedaja Kaspar Tammist selgitas, et koroonaviiruse tõttu on festivalil osalejate arv tänavu piiratud ja kohapeal osalemisek tuleb eelnevalt võtta pääse Arvamusfestivali koduleheküljelt. "Kui piletid on otsas, tuleb neid juurde vaid loobujate arvelt," nentis Tammist. "Kummalegi päevale mahub 2000 inimest ja seetõttu tuleb eraldi lunastada pilet mõlemale päevale, niisamuti lastele. Arutelualasid on vähem ning seekord toimub festival ainult Paide vallimäel."

Maskide kandmine festivali alal ei ole kohustuslik, kuid korraldajad panevad südamele, et iga tulija hindaks olukorda enda ümber hoolikalt. Festivali alal on olemas käte desinfitseerimise ja pesemise võimalused.

Tänavuse festivali katusteema on põhiõigused ja vabadused seoses Eesti põhiseaduse 100. sünnipäevaga. Samuti on Digikultuuriala ja digitarkuse ala, mis läheb kokku huvitava ajaga käesolevas maailmas, kus paljud tegevused, sealhulgas kultuuriloome, on veebi kolinud. Käesolevat ajastut peegeldab ka infokorratuse ala, kus räägitakse info üleküllusest ning valeuudistest. Loomulikult ei puudu võrdsuse ja teaduse ala, mis on igal ajal olulised. Tulevikku vaatab ala nimega Eesti 2035.

Kõike saab vaadata ka veebist

"Tegelikult ei tahakski midagi eraldi välja tuua, sest kogu programm on hea ja kvaliteetne," arvas Tammist. "Vahest märgiks ainult nii reede kui laupäeva õhtul kell 20 algavaid arutelusid Festivaliklubis. Reedel leiab klubis aset juba traditsiooniks saanud arutelu, kus puhuvad juttu erakondade esinumbrid. Sel aastal on osalejateks Helir-Valdor Seeder, Indrek Saar, Kaja Kallas, Kristina Kallas, Martin Helme ja Zuzu Izmailova, kes räägivad parasjagu põletavaimatest teemadest."

Laupäeval kell 10 toimub Arvamusfestivalil arutelu "Euroopa Liidu taaskäivitamine", millel osalevad Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmed Riho Terras, Marina Kaljurand, Sven Mikser, Andrus Ansip, Urmas Paet ja Jaak Madison.

Kaspar Tammist tõi esile, et sel aastal saavad huvilised kuulata-vaadata kõiki arutelusid ka veebist, ja seda Arvamusfestivali kodulehel nii otse kui järelvaadates. "Usume, et festivalile tulijad saavad veeta mõnusalt aega, kuulata arutelusid, ammutada uusi teadmisi ja rääkida kaasa endale olulistel ja huvitavatel teemadel," lisas Tammist. Muusikat pakub festivalil Philly Joe’s jazziklubi. Mitmekülgse kultuurikava, kust ei puudu matkad, töötoad, näitused ning kino, on koostanud Paide muusika ja teatrimaja ning laupäeva otsade kokkusidujaks on tuntud headuses Vaiko Eplik ja Eliit.

Osaleja kommentaar:

Maris Neeno, Eesti Noorteühenduste Liidu avaliku poliitika spetsialist

"Olen iga-aastane festivalikülastaja, ja satun tihti ka ise mõnda arutellu. Külastan erinevaid teemapunkte ja telke ning sellest on saanud mõnus traditsioon. Ise ma üles sel aastal ei astu, aga hoian kätt pulsil kõikidel noorteteemadel.

Vibe on mõnus, kuigi oli üllatuslik, et sel korral on festivali mõõtmed pisut väiksemad. Sellegipoolest on festivaliala nunnu, kompaktne, tihedalt täidetud ja värviline. Mul on hea meel, et praegusel keerukal ajal pidi end eelnevalt registreerima – see loob eelduse, et inimesed mõtlevad siiatuleku enne hoolega läbi, ja nad on terved ja rõõmsad. Koha peal paiknevad mitmed desojaamad, on õhuline ja ruumikas, saab hoida distantsi.

Mulle pakuvad huvi päris mitu teemat. Näiteks "Põhiseadus 100" alal toimuv arutelu "Oma riik, oma seadus," kus saab arutleda piirangute ja seaduste üle eri nurkade alt. Ka käisin kuulamas arutelu PISA-testidest, kus võrreldi Soome ja Eesti koole. Kuna tulin Paidesse kaheks päevaks, plaanin kindlasti osaleda õhtustel üritustel. Ootan reedeõhtust erakonna esimeeste debatti, mis on juba traditsiooniks saanud."