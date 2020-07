Tanel Kiik: kodanikupalk võib inimesi laiskusele ahvatleda

"Loogika on selles, et töötu staatus peaks olema ajutine, et ei tekiks vale arusaama või ettekujutust, kus tööturult kõrvale jäämine võibki olla teadlik valik, mida kodanikupalgaga kompenseeritakse," sõnas Kiik.

"Oleks mõeldamatu, et inimesed, kes on töövõimelised, oleksid tööturult eemal, sest nende elu on tänu kodanikupalgale niigi väga mõnus," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik, kuuldes, et Soome tahab kogu Euroopale tutvustada kodanikupalga ideed.

"Üldine loogika on selles, et palk peaks käima käsikäes inimese töötamisega," rääkis Kiik, kelle arvates on kõik kodanikupalga initsiatiivid huvitavad.

"Samal ajal peame vältima olukorda, et mingi osa ühiskonnast jääks seetõttu tööturult kõrvale," sõnas Kiik ning täpsustas, et Eestis on põhimõtteliselt iga grupi jaoks hästitöötav hüvitiste süsteem välja töötatud.

"Eluaeg töötanud inimeste jaoks on pension, peredele või puuetega inimestele on oma hüvitised. Kodanikupalk võib inimesele tagada ka ilma töötamiseta piisava heaolu, nii et tal ei ole enam isegi motivatsiooni tööturul aktiivne olla," ütles Kiik.

Päris töö eest päris palk

Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson ütles, et Soome ametiühingute poolt on pigem kuulda rahulolematust kodanikupalga idee suhtes.

"Meie ilmselgelt kahtleme samamoodi selles idees. Ma arvan, et kodanikupalga elemendid võivad olla kasulikud väga keerulises majandussituatsioonis, kui tööpuudus on juba 15-20 protsenti, aga muidu ma ütleksin pigem, et inimesed peavad päris töö eest päris palka saama," kinnitas ametiühingujuht.

Peterson andis kiirhinnangu ka Eesti tööturu praegusele seisule: Ida-Virumaal 13%, Valgamaal 9%, mujal keskmiselt 7%. "Ma ei taha ära sõnuda, aga praegu liigume suhteliselt heas graafikus," tõdes Peterson.

Kiik rõhutas, et väga olulised on hüvitised, mida makstakse puuetega inimestele, kes vajavad riigipoolset lisatuge. "Minu isiklik positsioon on selline, et tööealine elanikkond, kes on õpingud lõpetanud, siirdub tööturule ning toetab töötamise ja maksude maksmisega riigi ja ühiskonna toimimist."

Töövõimelised inimesed peavad olema tööturul

Kiik tõi välja, et Eestis muudeti valitsuse heakskiidul töötuhüvitiste süsteemi: inimene, kes parasjagu tööd otsib, saab vastavalt oma tööstaažile hüvitisi 180-360 päeva. "Tööotsingute perioodiks on ju samuti hüvitiste süsteem välja mõeldud, me suurendasime esimese 100 päeva jooksul saadavat hüvitist seniselt 50-lt protsendilt senisest sissetulekust 60 protsendi tasemele," tutvustas ta.

Kiik ütles, et kui keegi tahab senise hüvitiste süsteemi kodanikupalgaks ümber nimetada, siis on tegemist hoopis eri küsimusega. "Loogika on selles, et töötu staatus peaks olema ajutine, et ei tekiks vale arusaama või ettekujutust, kus tööturult kõrvale jäämine võibki olla teadlik valik, mida kodanikupalgaga kompenseeritakse," sõnas ta.

Peterson tõdes, et tema mitte mingil juhul ei poolda olukorda, kus tööl käijad maksavad sissetulekut neile, kes ise ei viitsi töötada. "See ei tundu mõistlik," ütles Peterson napilt.