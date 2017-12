Taotlusvoor aitab Eestisse tuua 2 miljoni euro eest kultuuri ja sporti

Uus, 2 miljoni euro suuruse eelarvega taotlusvoor aitab Eestisse tuua selliseid suuri rahvusvahelisi kultuuri- ja spordisündmusi, mis varem rahapuuduse taha takerdusid.

Kultuuriministeerium avab peatselt algava aasta 1. jaanuaril uue taotlusvooru, millega toetatakse Eestis toimuvaid suuri rahvusvahelisi kultuuri- ja spordisündmusi. Taotlusvooru eelarve on 2 miljonit eurot aastas. Kultuuriminister Indrek Saare sõnul loob uus toetusvoor kultuuri- ja spordisündmuste korraldajatele võimaluse tuua Eestisse rahvusvahelised suursündmused, mis varem on eelarvevõimaluste puudumise tõttu toimumata jäänud. Seega on toetuse eesmärk tuua Eestisse rahvusvahelisi suursündmusi, mis rikastavad nii kultuuri- kui ka spordielu ning elavdavad ühtlasi ka Eesti majandust. Taotlusi saab esitada jooksvalt kuni planeeritud eelarve lõppemiseni, vahendas BNS.

"Need sündmused toovad siia palju väliskülalisi ning riik saab tänu sellele täiendavat maksutulu. Meie kultuuri- ja spordisündmuste korraldajad on end juba rahvusvaheliselt tõestanud ning seetõttu on uue taotlusvooru loomine igati põhjendatud," vahendas kultuuriministeerium enda pressiteates Saare sõnu.

Taotlusvoorust toetakse sündmusi ja suursündmusi, mille puhul on turutõrge ning millest esimesel juhul on toetuse vajadus 65 000 kuni üks eurosent alla poole miljoni euro; teisel juhul aga vähemalt 500 000 eurot. Taotlusi saab esitada jooksvalt, kuid vähemalt kolm kuud enne sündmuse algust.

Taotlus tuleb esitada kultuuriministeeriumisse taotluse vormil ning esindusõigusliku isiku digiallkirjaga elektrooniliselt e-postiaadressile min@kul.ee .

Taotlusvooru tingimuste kohta pakub kultuuriministeeriumi veebileht detailsemat infot.