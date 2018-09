Tapa vald: tapetud pereema kolm last on hoitud

Möödunud nädalal ekskaasa käe läbi elu kaotanud pereema kolm last on vallavõimu kinnitusel hoitud. Kaks last käivad lasteaias ja üks koolis.

Möödunud nädalal ekskaasa käe läbi elu kaotanud pereema kolm last on vallavõimu kinnitusel hoitud. Kaks last käivad lasteaias ja üks koolis.

Madise ja Merje lastest kaks käivad lasteaias, üks on kooliõpilane, vahendas BNS Virumaa Teatajat. Tapa valla sotsiaalhoolekande juhtivspetsialist Maarika Mändla kinnitas esmaspäeval Virumaa Teatajale, et lapsed on hoitud. "Vallavalitsus läheb laste suhtes esindusõigust küsima ja rohkem ei saa kommenteerida," ütles ta.

Mändla sõnul ühtegi lähisuhtevägivalla teadet perekonnast omavalitsusele laekunud polnud ning pere ei olnud mitte ühegi teemaga vaateväljas.

Esmaspäeval lapsed haridusasutustes ei olnud. Üliraske juhtumi tõttu tegeles Lehtse kooli õpilastega valla lastekaitsetöötaja. Lehtse koolil on ka psühholoog, kes nõustab abivajajaid kaks korda kuus reedeti.

Merjet ja Madist ümbritses tugev suguselts. Mehe sugulased on valmis lapsi kasvatama. Perekonnaga tegeleb ka ohvriabi. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juht Jako Salla rääkis, et kui keegi langeb kuriteo ohvriks, siis on kannatule ette nähtud mitmesugused õigused. Abi on seotud sellega, millised on ohvrite konkreetsed vajadused. Mõnikord vajatakse abi riigiasutustega suhtlemisel. Ohvri lähedastel on õigus psühholoogilisele nõustamisele, ette on nähtud ka hüvitised.

Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste ütles, et politseile andsid naise kadumisest teada tema lähedased neljapäeva õhtul kella 18.40 ajal. "Merje ei olnud lähedaste sõnul varem ette teatamata lahkunud ja nad hakkasid tema pärast muret tundma," selgitas maakonna politseijuht.

"Asusime naist otsima, selgitasime võimalikku liikumissuunda ja positsioneerisime telefoni. Asjaolusid selgitades jõudsime infoni, et tema kadumise tagamaad võivad peituda probleemses lähisuhtes. Ilmnes, et naine üritas katkestada suhteid oma endise abikaasaga. Paraku politseini infot naise ja mehe võimalikust varasemast lähisuhtevägivallast jõudnud ei olnud."

Sündmuskohal tööd teinud eksperdi esialgsel hinnangul suri naine kadumise päeval ehk neljapäeval. Järgmise päeva hilisõhtul peeti kahtlustatavana kinni naise eksmees Madis.