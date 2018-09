Meestelt võeti ära suures koguses erinevaid narkootilisi aineid, sealhulgas ligi 190 grammi ainet, mille kiirtest tuvastas fentanüülina. "See omakorda on selle aine suurim ära võetud kogus Ida prefektuuris, millest piisab vähemalt 7600 doosiks," sõnas Ida prefektuuri narkokuritegude talituse juht Dmitri Kabanov. "Samuti võeti ühelt kahtlustatavalt ära suurtes kogustes kanepit, hašišit ja kokaiini. Kõigi ainete tänavaväärtuseks on ligi 200 000 eurot."

Ida prefektuuri narkokuritegude talituse juht Dmitri Kabanov sõnas, et praeguseks kogutud andmete põhjal on alust arvata, et grupp tegeles fentanüüli levitamisega Ida-Virumaal. Menetluse käigus võeti meestelt ära suures koguses erinevaid narkootilisi aineid, sealhulgas ligi 190 grammi ainet, mille kiirtest tuvastas fentanüülina. "See omakorda on selle aine suurim ära võetud kogus Ida prefektuuris, millest piisab vähemalt 7600 doosiks. Samuti võeti ühelt kahtlustatavalt ära suurtes kogustes kanepit, hašišit ja kokaiini. Kõigi ainete tänavaväärtuseks on ligi 200 000 eurot," sõnas Kabanov.

Kabanov lisas, et kuigi fentanüüli on võrreldes varasemate aastatega vähem saadaval, ei ole nõudlus siiski kadunud. "Jätkame järjepidevat tööd raskete narkootiliste ainete kõrvaldamiseks turult. Möödunud aasta oli üledooside vaates üks viimaste aastate traagilisemaid, kui Virumaal suri 32 inimest. Sel aastal on üledoosi tagajärjel hukkunud kaks inimest."

Viru Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Günter Kooviti sõnul taotles ta meeste vahistamist, kuna vabaduses viibides võivad kahtlustatavad jätkata narkootiliste ainete käitlemist. "Vaieldamatult on antud juhul tegemist suure ühiskonnaohtliku kuriteoga, mis kahjustab narkootikume tarvitavate inimeste tervist ning omakorda viib erinevate kuritegude, sealhulgas narkomaanide poolt narkootiliste ainete soetamiseks vajalike rahaliste vahendite soetamise eesmärgil varavastaste kuritegude toimepanemisele," lisas eriasjade prokurör Günter Koovit.

Kõigile on esitatud kahtlustus narkootilise aine käitlemises suures koguses, kui see on toime pandud grupi poolt. Mehed võeti Viru ringkonnaprokuratuuri taotlusel ja Viru Maakohtu kohtu loal vahi alla. Kahtlustatavad on varasemast politseile tuttavad.