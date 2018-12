Tarbijahinnad kasvasid novembris aastaga 3,4 protsenti

2017. aasta novembriga võrreldes mõjutasid tarbijahinnaindeksit enim elekter, soojusenergia ja küte, mis andsid kogutõusust ligi kolmandiku.

Novembris langes tarbijahinnaindeks oktoobriga võrreldes 0,5 protsenti, võrreldes möödunud aasta novembriga kerkis tarbijahinnaindeks 3,4 protsenti, vahendas BNS.

Kaubad olid 2017. aasta novembriga võrreldes 2,5 protsenti ja teenused 5 protsenti kallimad. Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta novembriga võrreldes tõusnud 7,5 protsenti ja mittereguleeritavad hinnad 2,2 protsenti.

Eelmise aasta novembriga võrreldes on kodudesse jõudnud elekter kallinenud 16,9 protsenti, tahkekütused 23,3 protsenti, soojusenergia 5,7 protsenti ja gaas 8,8 protsenti. Üle kuuendiku kogutõusust andsid 8,1 protsenti kallinenud bensiin ning 10,2 protsenti kallinenud diislikütus. Toit ja mittealkohoolsed joogid andsid kogutõusust üheksandiku. Toidukaupadest on mulluse novembriga võrreldes enim kallinenud 19 protsenti värske köögivili, 13 protsenti kaasaostetav valmistoit ja 11 protsenti kartul.20 protsenti on odavnenud suhkur, 14 protsenti värske kala ja 11 protsenti või.

Oktoobriga võrreldes oli novembris tarbijahinnaindeksi põhiliseks mõjutajaks transport. Novembriks ostetud lennukipiletid olid 37 protsenti odavamad kui oktoobriks ostetud piletid, bensiin odavnes kuuga 2,8 protsenti ja diislikütus 1,6 protsenti. Suuremat mõju kuumuutusele avaldasid veel kodudesse jõudnud elektri 4,2-protsendiline ning soojusenergia 2,3-protsendiline kallinemine.

Tarbijahinnaindeksi muutus kaubagrupiti, november 2018: