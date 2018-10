Tarbijahinnad kasvasid septembris aastaga 3,7 protsenti

2017. aasta septembriga võrreldes mõjutas tarbijahinnaindeksit enim eluase, mis andis kogutõusust üle veerandi.

Septembris kasvasid tarbijahinnad aastaga 3,7 protsenti, augustiga võrreldes jäid need samale tasemele, vahendas BNS.

Kaubad olid 2017. aasta septembriga võrreldes 3,4 protsenti ja teenused 4,1 protsenti kallimad, teatas statistikaamet. Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad on eelmise aasta septembriga võrreldes tõusnud 7,1 protsenti ja mittereguleeritavad hinnad 2,7 protsenti.

2017. aasta septembriga võrreldes mõjutas tarbijahinnaindeksit enim eluase, mis andis kogutõusust üle veerandi. 40 protsenti eluasemekulutuste mõjust tõi kaasa kodudesse jõudnud elektri 10,8-protsendiline kallinemine ning veel veerandi tahkekütuste 23,4-prosendiline hinnatõus.

Toit ja mittealkohoolsed joogid andsid kogutõusust üle viiendiku ning mootorikütus ligi viiendiku. Bensiin oli 13,3 protsenti ja diislikütus 13,5 protsenti kallim kui 2017. aasta septembris. Toidukaupadest on mulluse septembriga võrreldes enim kallinenud värske köögivili, mille hind on tõusnud 23 protsenti, külmutatud puuvili ja marjad, kus tõus on 22 protsenti ja 21 protsenti kallinenud munad. Samas on 21 protsenti odavnenud suhkur.

Augustiga võrreldes olid septembris tarbijahinnaindeksi suurimateks mõjutajateks rõivaste ja jalatsite soodusmüükide lõppemine ning majutusteenuste sesoonne odavnemine. Suuremat mõju kuumuutusele avaldasid veel kodudesse jõudnud elektri 2,7-protsendilineja mootorikütuse 1,2-protsendiline odavnemine ning üüri 4-protsendiline ja köögivilja 3,5-protsendiline kallinemine.