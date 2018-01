"Umbusaldusavaldus peab demokraatlikus ühiskonnas põhinema faktidel, mitte valedel ja alusetutel süüdistustel. Täna Riigikogus esitatud umbusaldus on sihilik rünnak opositsiooni poolt, mille eesmärk on juhtida tähelepanu kõrvale oma siseheitlustelt ja mis põhineb väljamõeldud väidetel," rõhutas maaeluminister Tarmo Tamm.

Tamm lisas, et Kadri Simson pühendunud ja aus poliitik ning väga tugev majandus- ja taristuminister. "Väide, et Kadri Simson kasutas läbirääkimistel saadud siseinfot on minu jaoks täiesti arusaamatu. Aretustoetust makstakse alates aastast 2004 ja selles pole midagi üllatavat. Seda, et toetuseks eraldatud summat suurendati, oli avalik info ja kõigile teada. On valeväide, et Kadri Simsoni elukaaslase ettevõtted on aretustoetust saanud," kinnitas Tamm.

Samuti on sihilik väljamõeldis väide, et siseinfot on kasutatud seakatkuga seotud tsoonide tingimuste muutmise puhul. "Kui Eestis tuvastatakse seakatkuga farm ja loomataud on ametlikult kinnitatud, siis kehtestatakse alale piirangud Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori poolt. Kehtestatud kitsendused lõpetab samuti Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor pärast seda, kui on rakendatud vastavaid tõrjemeetmeid. Kuidas üldse saaks olla võimalik, et majandus- ja taristuminister sekkub VTA töösse ja tsoonide muutmisesse? Kogu piirangutega seotud tegevus on Veterinaar- ja Toiduameti pädevus ning ükski minister ega keegi teine ei saa siin kaasa rääkida või midagi mõjutada," ütles Tamm.