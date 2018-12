Tartu linn kutsub suurperesid jõulupeole

Tartu suurperesid oodatakse esmaspäeval kell 17 Athena keskusesse, kus traditsioonilisel suurperede jõuluüritusel on kavas jõulukontsert ja jagatakse lastele kommipakke.

Jõuluüritusele on kutsutud need pered, kus kasvamas viis või rohkem kuni 18-aastast last. Selliseid peresid on Tartu linnas 45 ja neis kasvab kokku 264 last, vahendas BNS linnavalitsust.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul annab suurperede jõulupidu hea võimaluse tunnustada ja tänada lasterikkaid peresid.

"See jõulutraditsioon pakub linna suurperedele ka hea võimaluse üksteisega kohtuda ja lastel lõbusalt aega veeta," lisas Klaas.

Pärast linnapea jõulutervitust kuulatakse laste laulustuudio Laulupesa kontserti ja seejärel jagab jõuluvana lastele kommipakke.