Tartu Ülikool ootab ettevõtteid IT-magistrantidega koostööd tegema

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut kutsub IT-ettevõtteid ja digiteerimisküsimustega silmitsi seisvaid organisatsioone osalema IT-tööstusmagistrantuuri programmis, mis võimaldab neil oma meeskonda pikaks ajaks kaasata tipptasemel ja motiveeritud Tartu Ülikooli magistrante.

IT-tööstusmagistrantuur on Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi magistriõppe vorm, millest vähemalt poole läbib üliõpilane partnerettevõttes. Nii saab ettevõte teha pikaajalist koostööd instituudis välja valitud üliõpilasega, kes rakendab ettevõttes uusimaid akadeemilisi teadmisi ja ideid. Saadud kogemuse vormistab ta magistritööks, mis põhineb partnerettevõtte vajadustel.

Arvutiteaduse instituudi ettevõtlussuhete spetsialisti Anastasiia Shevchenko sõnul loodi 2018. aastal uus õppevorm selleks, et pakkuda andekatele ja ambitsioonikatele õppijatele võimalust teha magistrandina läbi intensiivne erialane praktika. Ettevõtete jaoks on peale muu kasulik ka võimalus värvata magistriõppe lõpetanud spetsialist, kes on juba aidanud süvitsi kaasa ettevõtte arengule.

"Üliõpilane õpib IT-tööstusmagistrantuuris personaliseeritud õppekava alusel, mille oleme kohandanud ettevõtte arengusuundadele," selgitas Shevchenko. "Lisaks on ettevõttel võimalus suunata üliõpilast läbima ka neid õppeaineid, mis toetavad nii tema erialaste kui ka ülekantavate oskuste arengut ja tööd ettevõttes," lisas ta.

"Selle programmi loomine ülikoolis on väga väärt initsiatiiv ja Pipedrive aitab hea meelega selle edule kaasa," ütles müügitarkvara arendava ettevõtte Pipedrive arendusjuht Marko Nõu. Pipedrive on ka seni võtnud enim magistrante vastu just Tartu Ülikoolist.

"IT-tööstusmagistrantuuris saab tudeng turvalises ja toetavas keskkonnas maitsta reaalset tarkvaraarenduse elu ning suure osa oma õppetööst meiega siduda," selgitas Nõu. "Meie saame aga oma tiimi värsket ja tarka verd. Üliõpilase panus on uuenduslik ja võib osutuda just selleks, mis meid konkurentidest eristab," väljendas Nõu heameelt.

Tänavu kevadel lõpetas Tartu Ülikooli IT-tööstusmagistrantuuri edukalt esimene lend. Üliõpilased veetsid suure osa oma õpinguajast masinõppe ja andmeteaduse kompetentsikeskuses STACC, tarkvara- ja geoinfosüsteemi ettevõttes Reach-U või Pipedrive’is.

Kandideerida saab 23. augustini arvutiteaduse instituudi veebilehel.