Tartu Ülikool: plagiaati juhendaja vastutuseks panna ei saa

"Juhendaja roll plagiaadi vältimiseks on tutvustada ja selgitada erinevaid viitamise viise, mistõttu ei saa plagiaati juhendaja vastutuseks panna," selgitas Tartu Ülikooli õppekorraldus- ja kvaliteeditalituse juhataja Ülle Hendrikson küsimust seoses poliitik Rainer Vakra plagiaadisüüdistusega, mille kohaselt ta kasutas oma diplomitööd juhendaja saadetud materjale. "Autor kinnitab selle, et ta päriselt on töö autor oma isikliku allkirjaga."

Plagieerimine ülikoolipinkides on üldjoontes pigem langustrendis. "Teadlikkus sel teemal on tõusmas, kuna viitamise olulisusest ja plagiaadi ohtudest räägitakse üliõpilastele aina rohkem," rääkis Hendrikson. Arengu on teinud ka erinevad plagiaadituvastussüsteemid, mis leiavad aina edukamalt üles võimaliku plagiaadi.

Siiski on tänapäeval tänu interneti laialdasele levikule rohkem võimalusi erinevaid materjale kokku kraapida, mistõttu võib plagiaat töös olla tahtmatu. "Mõnikord ei taju üliõpilased korrektselt viitamise vajadust või ei saa päris täpselt aru, kuidas seda tegema peab."

Plagiaat lõputöös peaks kõige hiljem välja ilmuma enne lõputöö kaitsmisele lubamist. "Enne kaitsmisele minemist läheb lõputöö läbi plagiaadituvastussüsteemist, mis tuvastavad plagiaadi ning sel juhul töö kaitsmisele ei saa," kinnitas Hendrikson. "Hiljem on plagiaati juba raskem märgata, siis leitakse plagiaat üldiselt juba vihjete peale."

Olukord, kus aastaid hiljem ilmneb bakalaureusetöös plagiaat kuid vahepeal on kätte saadud kõrgem kraad ehk magistrikraad, on küsimärgiga koht. "Meil kehtib arusaam, et järgmise kraadi omandamiseks peab omama eelmise kraadi kvalifikatsiooni. Kui hiljem ilmneb, et bakalaureuse kraad on tegelikult kehtetu, siis ei tohiks olla ligipääsu kõrgemale kraadile."

