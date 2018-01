Tartus koguvad tuntust isehakanud viinakullerid, kes end sotsiaalmeedias reklaamides on valmis tooma piiri tagant hangitud odava alkoholi soovijani kasvõi ööpäevaringselt.

Öiseid alkokullereid leida pole kuigi keeruline. Kui sisestada Facebooki otsingulahtrisse märksõnad alko ja Tartu, leiab eest mitu suletud gruppi, kus pakutakse Taaralinnas soodsat ja valikuteküllast alkoholimüügi teenust ööpäev läbi, vahendab BNS Tartu Postimeest. Näiteks reklaamib üks mainitud gruppidest end järgmiselt: "Alkoholi tarne üle Tartu linna. Mugav, odav, kiire, ööpäevaringselt! Tarne on juba hinna sees," kõlab grupi Alko24 Tartu tutvustuslahtris. Sel grupil on üle kaheseja liikme.

Igasugune kullerteenusega koju toodav kaup peaks äripõhimõtteid silmas pidades olema kallim, kui seda ise poest osta. Siiski levib info, et Tartus on võimalik napsu koju tellida poehinnast isegi soodsamalt. Näiteks teisipäeval külastasid riigikogu sotsiaal-, rahandus-, maaelu- ja majanduskomisjoni ühist istungit maapoodide pidajad, kellest üks väitis, et Tartus saab taksoviina imeodavalt. Pudeli hinnaks pidavat olema 4.50 ja euro veel lisaks kohaletoomise eest. See tähendab, et pooleliitrine viinapudel oleks sellisel juhul isegi kohaletoomisega soodsam, kui seda osta ükskõik millisest toidupoest.