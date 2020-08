TASUTA! Augusti lõpuni toimuvad Tallinnas treeningud noortele

"Eriti populaarsed on tõukeratta treeninguid, mida viivad läbi Keerdtrepp treenerid ning vastavalt nõudlusele oleme treeningute mahtu ka suurendanud," rääkis Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja Aivo Normak.

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet korraldab augusti lõpuni linna erinevatel spordiväljakutel kuni 26-aastastele noortele tasuta korv-, võrk- ja jalgpalli ning tõukeratta treeninguid.

"Alustasime noortele tasuta suvetreeningute pakkumist juuni keskpaigas ja näeme, et huvi on suur. Eriti populaarsed on tõukeratta treeninguid, mida viivad läbi Keerdtrepp treenerid ning vastavalt nõudlusele oleme treeningute mahtu ka suurendanud. Lisaks tõukeratta treeningutele oleme kavasse juurde lisanud ühe jalgpalli trenni," ütles Normak. Ta lisas, et tasuta treeningutesse kohti jagub ja oodatud on kõik noored, olenemata sellest, kas nad on varem spordialaga tegelenud või mitte.

Treeningud toimuvad kogenud treenerite käe all iganädalaselt, ühe trenni pikkus on 1–2 tundi. Korvpalli treeningud viib läbi Howard Frier, kes on korvpallitreener ja endine Ameerika Ühendriikide elukutseline korvpallur. Võrkpalli juhendajateks on Anna-Liisa Sutt ja Rando Soome, kes on mõlemad mänginud Eesti koondises ja peavad nüüd treeneri ametit. Tõukeratta treeninguid viivad läbi Keerdtrepi tegijad.

Treeningute ajad ja toimumiskohad on järgmised:

Korvpall:

Kristiine Spordimaja väliväljakul (Sõpruse pst 161) esmaspäeviti kell 15.00–16.30

Haabersti väliväljakul (Õismäe tee 130) teisipäeviti kell 15.00–16.30

Kivila pargi väliväljakul (Kivila 9) kolmapäeviti kell 15.00–16.30

Lastestaadioni väliväljakul (Väike-Ameerika 4) neljapäeviti kell 15.00–16.30

Võrkpall:

Lastestaadioni väliväljakul (Väike-Ameerika 4) teisipäeviti ja neljapäeviti kell 14.00–16.00

Pirita Spordikeskuse väliväljakul (Rummu tee 3) esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 14.00–16.00

Vilde pargi väliväljakul (Vilde tee 69) esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 14.00–16.00

Jalgpall:

FC AJAXi jalgpallistaadion (Võidujooksu 8a) teisipäeviti ja neljapäeviti kell 14.00–16.00. Treeneriks on Eesti endine jalgpallur ja jalgpallitreener Boriss Dugan.

Mahtra Põhikooli staadionil (Mahtra 60) toimuvad trennid teisipäeviti ja neljapäeviti kell 16.00–17.30. Treeninguid viivad läbi jalgpalliklubi Lasnamäe AJAX treenerid.

Tõukeratta treeningud:

Kivila pargis esmaspäeviti kell 13.00–14.00

Vilde pargis teisipäeviti kell 13.00–14.00

Politseipargis kolmapäeviti kell 12.00–13.00

Kopli ekstreempargis teisipäeviti kell 11.00–12.00 (korraldab Põhja-Tallinna Noortekeskus)

Haabersti skatepargis esmaspäeviti kell 16.00 ja 17.30 (korraldab Haabersti Noortekeskus). Vajalik on eelregistreerimine, vabade kohtade saadavust küsi aadressilt kevin@haabersti.ee.

Tõukeratta treeningud on tasuta, kuid osalemiseks on vajalik isiklik tõukeratas ja kiiver. Vihmase ilma korral lükkub treening järgmisesse nädalasse ning toimub topelt-treening.

Programm võib suve jooksul muutuda ja halva ilma korral võib treening ära jääda. Treeningud ei toimu 20. augustil. Muudatused kuvatakse noorteinfo lehel.