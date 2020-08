"Meie uus staadion avab meile aga täiesti uue peatüki selles, kuidas omale järelkasvu treenida, kuidas anda uutele mängijatele ja miks mitte koolidele võimalus seda imelist sporti katsetada," märkis Eesti Ragbi Liidu president Ragnar Toompere.

8. august 2020. aastal on märgilise tähendusega kõigile Eesti ragbisõpradele ja Eesti ragbile tervikuna. Koostöös liidu peasponsor Sportsbet.io’ga on lõpuks valminud Eesti esimene täismõõdus, erarahastuse toel ja ainult ragbi jaoks ehitatud staadion. Staadion asub Tallinna lähedal Tiskres ja laupäevase ametliku lindilõikamise järel toimub uuel staadionil kohe ka Soome Meistriliiga kohtumine Tallinn Kalevi ja Porvoo Old Town Shamrocks’i vahel.



Toompere ütles, et uus ragbistaadion parandab oluliselt kogu Eesti ragbikogukonna treeningute kvaliteeti ja üldist hulka. "Me ei ole uue staadioniga enam sõltuvad ühegi teise spordiala, ega ühegi teise klubi tegemistest, vaid saame hakata lisaks rahvuskoondisele ja tippmeeskondadele suuremalt arendama ka noorte- ning naisteragbit. Läbi selle aga tõuseb kogu Eesti ragbi üldine tase ja harrastajate arv. Kokkuvõtvalt, meil on nüüd olemas oma "kodu"," lisas Toompere.



Uus ragbistaadion saab olema ragbiklubi Tallinna Kalev kodustaadioniks, samuti on staadion treeningpaigaks Eesti rahvuskoondisele. Kuigi osaliselt staadioni ehitustööd veel jätkuvad on staadion nii klubi kui koondise kasutuses olnud juba mõned kuud.

Paremad võimalused järelkasvu treenimiseks



"Suurimad võitjad on uuest treening- ja mängupaigast juba praegu suurepärast klubitööd arendav Tallinna Kalevi meeskond ja loomulikult Eesti rahvuskoondis, kes saab nüüd treenida tingimustes, mis on tavapärased enamustele koondistele. Meie uus staadion avab meile aga täiesti uue peatüki selles, kuidas omale järelkasvu treenida, kuidas anda uutele mängijatele ja miks mitte koolidele võimalus seda imelist sporti katsetada," lisas liidu president.



Toompere mainis veel, et kindlasti kavatseb liit uue staadioniga leida võimalusi teha koostööd ka kohaliku kogukonnaga, kohalike koolidega tõstmaks selle ägeda spordialast informeeritust. "Staadion annab meile vabaduse korraldada erinevaid trenne ja mänge ka palju sobivamatel aegadel kui seni on meil oma kodustaadionita võimalik olnud," mainib Toompere.



Lisaks staadioni enda avamisele ja meistriliiga mängule muudab 8. augusti märgiliseks veel seegi asjaolu, et esimest korda Eestis saab näha naiste ragbit: uus, kuid juba kokkumänginud Tallinna Kalevi naiskond kohtub olümpiaragbi (rugby 7) näidismängus kogenud Tapa NATO eFP naiskonnaga.



Küsimusele, mida ootab president mängust Porvooga, on vastus kiire ja lihtne: "Meid rahuldab ainult võit!".



Eesti esimese ragbistaadioni avamise ajakava juba sel laupäeval:



12.00 Tallinn Kalev naiskond vs. NATO eFP naiskond (olümpiaragbi näidismäng)

12.30 Eesti esimese ragbiväljaku ametlik avamine koos lindilõikamisega

13.00 Tallinn Kalev v. Porvoo Old Town Shamrocks (Soome MV 2. ringi kohtumine)



NB! Mängude ajal saab staadionil kohapeal osta suupisteid ja karastavaid jooke. Samaaegselt toimuvad kõrvalväljakul – Eesti esimesel ametlikul kriketiväljakul – kriketimatšid, üheaegselt saab elada kaasa mitmele spordile!